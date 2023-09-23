'Health Science Summit' zirvesi sona erdi

Bütünsel sağlığın geleceğinin konuşulduğu, Türkiye’den ve dünyadan birçok bilim insanının bir araya geldiği Pure Encapsulations Health Science Summit’in ikinci bölümünde “Kronik Hastalıkların Gelişimi ve Genetik Yaklaşım”, “Beyin mi Yönetiyor, Bağırsaklar mı” gibi konular ele alındı.

Nestlé Health Science’ın takviye edici gıda markası Pure Encapsulations, sağlık profesyonellerinin katıldığı bilim zirvesi düzenledi. Pure Encapsulations Health Science Summit’te Türkiye’den ve dünyadan bilim insanları, tıbbın farklı alanlarındaki uzmanlıkları çerçevesinde sunum yaptı. Sağlıklı bir yaşamı bütünsel olarak ele alan zirvenin açılışını, sağlıklı yaşlanma ve uzun bir ömür alanında tanınan Dr. Thierry Hertoghe “Kronik Hastalıkların Kök Nedeni: Enflamasyon” başlıklı sunumuyla yaptı.

Toplantının ikinci bölümünde, Kök Hücre ve Anti-aging Uzmanı Dr. Cansen Yeni Kut “Rejenerasyon ve Ekstrasellüler Matriks”, Tıbbi Genetik Uzmanı Dr. Yaman Sağlam “Kronik Hastalıkların Gelişimi ve Genetik Yaklaşım”, Amerikan Gastrointestinal Endoskopi Üyesi Gastroenterolog Prof. Dr. Orhan Tarçın “Beyin mi Yönetiyor, Bağırsaklar mı”, Fonksiyonel Tıp Uzmanları Dr. İrem Ergün ve Dr. Kara Fitzgerald “Yaşlanmayı Geri Almak”, Doğal Tedavi Uzmanı Dr. Peter Bongiorno ve Fonksiyonel Tıp Uzmanı Prof. Dr. Serkan Şener “Kişiselleştirilmiş Yaklaşımla Duygu Durum ve Stres Yönetimi” başlıklarını ele aldı.

“Akdeniz diyeti ile beslenirsek iyi bakterileri desteklemiş oluruz”

Son yıllarda bağırsakların önemli bir organ haline geldiğini vurgulayan Amerikan Gastrointestinal Endoskopi Üyesi Gastroenterolog Prof. Dr. Orhan Tarçın, “Burada sadece bağırsaklar değil, bağırsakların içerisinde mikroorganizmalar var. Biz buna mikrobiyota diyoruz ve sağlığımız için çok önemli. Mikrobiyota bizim bağışıklığımızı güçlendirir, bakterileri yok eder. Fakat biz bu mikrobiyotayı iyi koruyamazsak, hastalıklar ortaya çıkar. Biz sağlıklı ve probiyotikten zengin beslenirsek iyi bakterileri güçlendiririz. Bağırsaklarımızın sağlığı vücudumuzun sağlığıdır. İyi beslenmek, iyi uyumak, bunlar çok önemli. Akdeniz diyeti ile beslenirsek iyi bakterileri desteklemiş oluruz” diye konuştu.

“Çevresel faktörler kronik hastalıklara neden oluyor”

Çevresel faktörlerin kronik hastalıklara neden olduğunu belirten Tıbbi Genetik Uzmanı Dr. Yaman Sağlam, “Kronik hastalık dediğimiz zaman birçok diyabet, kalp, hipertansiyon gibi hastalıklar aklımıza geliyor. Son dönemde artan beslenmemizle alakalı çevresel faktörlerden etkilenen hastalıklar oluşmaya başladı. Bu hastalıklara, bağırsaklar ile ilgili hastalıkları örnek verebiliriz. Bazı tetkiklerden sonra kişinin nasıl tedavi olacağını planlıyoruz. Bunun haricinde beslenmeyi nasıl yapmamız gerektiği ile alakalı da yönlendirme yapıyoruz” şeklinde konuştu.

“Sağlıklı yaşamak için uyku düzeni ve stresten uzak durmak gerekiyor”

Bağ dokusu ve bağ dokusunun yenilenmesi hakkında açıklamalarda bulunan Kök Hücre ve Anti-aging Uzmanı Dr. Cansen Yeni Kut, “Genelde bağ dokusu dediğimiz zaman, estetik ve cilt olarak anlaşılır. Fakat, bağ dokusu dediğimiz zaman eklem yerleri ve kaslarımızın aklımıza gelmesi gerekiyor. İçinde bulunduğumuz sosyal çevre bizim için ne ifade ediyorsa bağ dokumuz da hücrelerimiz için aynı anlama geliyor. Zirvede vücudumuzda bulunan kolajenlerin işlevini; kasların daha iyi çalışması, hücrelerin daha sağlıklı yaşaması için ihtiyaçlarını anlattık. Sağlıklı yaşamak için uyku düzeni ve stresten uzak durmak gerekiyor. Bununla birlikte hangi vitamin ve destekler hangi işlevi görüyor; bunlara değindik” dedi.