'Hedef Kızılelma' belgeselinin galası yapıldı

‘Hedef Kızılelma’ belgeseli izleyiciyle buluştu. Belgeselin galasında açıklamalarda bulunan Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, "Hedef Kızılelma, ülkemizin semalarında hür ve bağımsız olabilmesi için çekilen onca çilenin, gayretin anlamını anlatıyor" dedi.

Türkiye’nin ilk insansız savaş uçağı olan Bayraktar Kızılelma’nın geliştirme aşamaları ve Baykar’ın insansız hava aracı geliştirme yolculuğunu anlatan ‘Hedef Kızılelma’ belgeselinin ilk bölümü gösterime girdi. Belgeselin galası İstanbul Kongre Merkezi’nde gerçekleşti. Belgeselin gösterimi öncesi Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar açıklamalarda bulundu. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bayraktar, "Hedef Kızılelma belgeselimiz hava aracımızı ilk tasarlamaya başladığımız dönemde çekilmeye başlanmıştı. Hedef Kızılelma, ülkemizin semalarında hür ve bağımsız olabilmesi için çekilen onca çilenin, gayretin anlamını anlatıyor. Hedef Kızılelma, sadece ülkemizin ilk insansız savaş uçağı olan Kızılelma’nın hikayesini değil bütün bu serüvenin hikayesini anlatıyor" dedi.

"Ülkemizin tam bağımsız ve güçlü yarınları için mücadeleye devam edeceğiz"

Selçuk Bayraktar hayatını kaybeden yol arkadaşları olduklarını da söylerken, "Bizim bu serüvende ahirete irtihal etmiş nice yol arkadaşımız oldu. Bunlardan en önemlisi de bizler için hem bir dost hem bir önder hem bir kılavuz olan rahmetli babamız Özdemir Bayraktar. Tabii onun ahirete irtihal etmesi ruhunun bizlerle yaşamadığı anlamına gelmiyor. O bizlerle birlikte bu mücadeleyi sürdürüyor. Bizler de onun düsturlarıyla, onun bize verdiği ilhamla ve diğer yol arkadaşlarımızın verdiği ilhamla beraber mücadelemize devam ediyoruz. Hepimiz için ölüm hak. Ama burada yaşadığımız geçici sürede ülkemizin tam bağımsız ve güçlü yarınları için biz mücadeleye ahdettik ve buna inşallah devam edeceğiz" diye konuştu.

Bayraktar, "Bütün bu mücadeleyi biz hep yüksek bir moralle ve motivasyonla yürüttük. Onlar da (Özdemir Bayraktar) Kızılelma’yı görebilseydi elbette çok mutlu olurdu. Akıncı’nın kavramsal tasarımını rahmetli babam yapmıştı. Akıncı’yı dünyadaki kendi sınıfındaki en estetik uçak olarak görüyoruz. Tabii Kızılelma da onun mirası üzerine bir anlamda kondu" şeklinde konuştu.

"Kızılelma 2024’te üretime giriyor"

Bayraktar, Kızılelma’dan ilk bombanın ne zaman atılacağına ilişkin soruya cevap olarak, "İnşallah 2024 üretime giriyor Kızılelma. O arada denemeleri yapılabilir. Açıkçası Akıncı gibi entegrasyonu. Akıncı’ya birçok mühimmat entegre edildi. Kızılelma’nın prototipleri ile de gerek duyarsak yapabiliriz" açıklamasında bulundu.

Son dönemde siyasi polemiklere çekilmesine yönelik soruya da cevap veren Selçuk Bayraktar, "Biz tabii mücadelemizi verdiğimiz ilk günden beri türlü türlü engellerle, yıpratmalarla, iftiralarla, karalamalarla, tehditlerle karşılaştık. Asıl olan burada menzil. Arkamda yazıyor: Kızılelma. Kızılelma bizim medeniyetimizin çok eski bir ülküsü. Ona doğru yürümek, aslolan bu. Yılmadan, dosdoğru yoldan ayrılmadan, iyi günde, kötü günde her şekilde mücadele etmek o yolda. Biz hep bunu yaptık ve bunu yapmaya da devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Selçuk Bayraktar konuşmasını şu şekilde sürdürdü: "Bayraktar TB3 dünyanın ilk kısa pistli gemilerden inip kalkabilen silahlı insansız hava aracı olacak. 1-2 ay içerisinde ilk uçuşunu yapmayı hedefliyoruz. 2024’te de inşallah hedefimiz dünyanın ilk SİHA gemisi olacak TCG Anadolu’ya inmek. Şimdiki kızılelmamız da bu. Ondan sonra Kızılelma’nın kendisi gidip oraya inip kalkacak, inşallah 2025’te. Kendi sınıfında dünyanın en iyisi diyebileceğimiz, hatta en yakın rakibinden 5 kat daha meşhur olan SİHA’ları var ülkemizin. İnşallah tüm diğer alanlarında da teknolojinin ve hatta kültür ve sanatta bu özgüvenin geleceğini hatta teknolojide geldiğini görüyoruz. Diğer alanlarında da gelip, muasır medeniyetler seviyesine ve ötesine inşallah milletimizi çıkartacağımıza inanıyorum."

Belgesel 2 bölüm olarak yayınlanacak

İki bölüm olarak yayınlanacak belgeselde Bayraktar Kızılelma’nın 14 Aralık 2022 tarihindeki ilk uçuşuna kadar geçen sürede yaşananlar anlatılıyor. Türkiye’nin ilk milli insansız hava araçları geliştiren firması Baykar ve Bayraktar ailesinin yaşadığı zorlu sürece belgeselde değiniliyor. Belgeselin ikinci bölümü ise kısa bir zaman sonra Baykar’a ait Youtube kanalında gösterime girecek.

Hedef Kızılelma belgeselinin yönetmenliğini Altuğ Gültan ve Burak Aksoy yaptı. Belgeselin çekimleri Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi ve Bayraktar Kızılelma test faaliyetlerinin yürütüldüğü Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde bulunan AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi’nde gerçekleşti. 2022 Şubat ayında başlanan belgesel projesi yaklaşık 9 ayda tamamlandı.