İzmit Körfezi’nin iki yakasını bir araya getiren açık yüzme yarışına katılan özel birey Cenk Keçoğlu, 2 bin 650 metre yüzdü. Özel sporcu "Helal sana Cenk" alkışlarıyla karşılandı. Bedensel engelli yüzücüler Ömer Kalay ve Önder Coşkunarslan ise tüm engellere kulaç atarak, büyük takdir topladı.

’Körfez’in İki Yakası Bir Araya Geliyor’ Ulusal Açık Su Yüzme Yarışları, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gölcük Belediyesi ve Derince Belediyesi ortaklığında dün gerçekleştirildi. 600 sporcunun katıldığı yarış Derince Sahili’nden başladı, Gölcük ilçesinde bulunan Değirmendere Çınarlı Sahili’nde son buldu. İzmit Körfezi’nin iki yakasını bir araya getiren sporcular, 2 bin 650 metreyi kulaçladı.

Yarışmada bedensel engelli Ömer Kalay (44) ve Önder Coşkunarslan (49) ile özel sporcu Cenk Keçoğlu (22) da yer aldı. Sporcular adeta tüm engellere kulaç atarak, takdir topladı.

"Ben kendimi parçaladım"

Cenk yüzdüğü sırada annesi Kübra Keçoğlu ise heyecanlı şekilde kıyıda oğlunu bekledi. Zaman zaman nefeslerin tutulduğu Çınarlı Sahili’nde özel sporcu, "Helal sana Cenk" alkışlarıyla karşılandı. Gurur ve heyecanı bir arada yaşayan anne Kübra Keçoğlu, "Cenk açık deniz yüzücüsü. Bu kadar akıntılı ve dalgalı denize ilk defa denk geldi. Ben kendimi parçaladım. İnsanın evladı sudayken öyle oluyor. Bir ara akıntıda olduğu yerde saydı, alalım diye düşündüm ama Cenk böyle bir şeyi kabul etmez. İlla bitirecek" dedi.

Cenk Keçoğlu’nun 15 yaşında yüzmeye başladığı öğrenildi.

"Engelli arkadaşlarım hayata tutunsunlar"

20 gün sonra İstanbul Boğazı’nda yüzeceğini söyleyen Ömer Kalay, Körfez’in İki Yakası Bir Araya Geliyor Yarışının kendisi için antrenman olduğunu kaydetti. 16 yaşında geçirdiği trafik kazası sebebiyle sağ ayağını kaybettiğini belirten Kalay, "Çok sonradan yüzmeye başladım. Geç kalmışız ama ’Hiçbir şey için geç değil’ lafı çok doğru. 30 yaşımda yüzmeye başladım. Yurt içinde ve yurt dışında birçok yarışlara katıldım. Keşke daha önce başlasaydım diyorum. Hiçbir yarışımı bırakmadım ve diskalifiye olmadım. Engelli arkadaşlarım hayata tutunsunlar. Sporla tutunsunlar. Yüzme olmayabilir belki ama herhangi bir branş olabilir. Bununla hayata tutunsunlar" diye konuştu.

"Güzel bir yüzme organizasyonu oldu"

Programın keyifli geçtiğini dile getiren Önder Coşkunarslan ise "Zorlanmadım. 2 hafta önce Büyükçekmece’de daha zorlu bir parkurda yüzdüm. Burası oraya göre daha keyifli bir parkurdu. Güzel bir yüzme organizasyonu oldu diyebilirim" şeklinde konuştu.

15 yaşında kolunu kaybettiğini vurgulayan Coşkunarslan, "Yüzmeye de 1 buçuk sene önce başladım. Bu tarz organizasyonların daha fazla olmasını, engelli vatandaşların teşvik edici şekilde bu organizasyonlara katılmasını sağlanmasını isterim" sözlerine ekledi.