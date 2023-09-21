'Helal turizme ilgi artıyor'

Hac ve umre turları dışında muhafazakar ailelere yönelik yurt dışı turları düzenleyen Ubeyde Turizm’in kurucusu Erdem Melikoğlu, helal turizme ilginin her geçen yıl arttığını söyledi.

Firmasının müşteri portföyünün son iki yılda yüzde 20 oranında artış gösterdiğini dile getiren Erdem Melikoğlu, en çok ilgi gören turlar hakkında bilgi verdi.

İslami hayat tarzını benimsemiş, tatil ve seyahatlerini “helal-haram” kavramları çerçevesinde gerçekleştirmek isteyen kişilere yönelik muhafazakar konseptteki helal turlara ilgi artıyor. Küresel helal pazarının 7 trilyon doları aştığını ve 5 yıl içinde 10 trilyon doları bulmasının beklendiğini ifade eden Ubeyde Turizm kurucusu Erdem Melikoğlu, “Bu pazarı şekillendiren sektörler arasında gıda-içecek sektörü ile turizm başı çekiyor. Helal turizm sektörünün küresel ekonomiye katkısının önümüzdeki 3 yıl içinde 300 milyar dolara ulaşacağı tahmin ediliyor. Helal turizm pazarı, son yıllarda dünyada en hızlı büyüyen turizm sektörlerinden biri” dedi.

“Avrupa da helal turizme yatırım yapıyor”

Avrupa’nın da helal turizme yöneldiğini, birçok ülkede bu alanda yatırımlar yapıldığını dile getiren Erdem Melikoğlu, helal dostu Avrupa destinasyonlarına Türkiye’deki seyahat severlerin büyük ilgi gösterdiğini söyledi. Melikoğlu, Ubeyde Turizm olarak 40’a yakın ülkeye seyahat organizasyonları gerçekleştirdiklerini belirterek, “Başta umre olmak üzere en çok talep gören turlarımız; Kudüs, Özbekistan, Ürdün ve Balkanlar turları. Bu rotaların yanında Suudi Arabistan, Bosna Hersek, İtalya, Fransa, İngiltere, İspanya, İrlanda, Fas turlarımız da ilgi görüyor” şeklinde konuştu.

2 sene içinde yüzde 20 artış

2009 yılından bu yana turizm sektöründe faaliyet gösteren Erdem Melikoğlu, firmanın kuruluşundan bu yana 50 binin üzerinde misafir ağırladığını söyledi. “Son 2 sene içerisinde müşteri portföyümüzde yüzde 20 civarında artış oldu. Geçen yıl 2 bin 895 yolcu varken, bu yıl 3 bin 490 kişiye ulaştık. 10 kişilik bir idari ekibimiz, 100’ün üzerinde rehberimiz var” diyen girişimci, firmasının ismini de misafirlerine danışarak seçtiğini belirtti.

Kutsal toprakları ziyaret etmek isteyenlere üç farklı program

Şirkette en çok umre turlarının talep gördüğünü ifade eden Melikoğlu, umre turlarının içeriğini de aktararak, “Ubeyde Turizm çatısı altında en çok talep edilen tur tabii ki umre. Kutsal toprakları ziyaret etmek isteyen misafirlerimize üç farklı tur sunuyoruz, ‘butik umre’, ‘ekonomik umre’ ve ‘5 yıldızlı umre’. Butik umre, arkadaşlar ve ailelere yönelik 3-4 günlük programları çerçeveleyen bir planlama. Kişiye özel programlar da oluyor. Ekonomik umrede konuklarımızı 10-15-20 günlük programlarla 3 yıldızlı otellerde ağırlıyoruz. Misafirler, otellere ait servisleri ücretsiz şekilde kullanabiliyor. 5 yıldızlı umre seçeneğinde ise Kabe’ye yürüme mesafesindeki otellerde konaklama imkânı var. 7-10-15 günlük programları içeriyor” diye konuştu.