'HepsiTürkiye'den' tanıtıldı

Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO) organizasyonunda düzenlenen "Uluslararası Coğrafi İşaretler Sempozyumu" tamamlandı. 14-16 Haziran tarihlerinde Tiflis’te gerçekleşen sempozyumda Hepsiburada, coğrafi işaretli ürünler için ulusal ve uluslararası alanda yapılmış e-ticaret programı olan ‘HepsiTürkiye’den’i tanıttı.

Hepsiburada, 14-16 Haziran tarihlerinde Tiflis’te gerçekleşen "Uluslararası Coğrafi İşaretler Sempozyumu"nda, yerel üreticileri ve coğrafi işaretli ürünleri desteklediği HepsiTürkiye’den programını tanıttı. Sempozyumda Hepsiburada Ticari Sosyal Projeler Koordinatörü Duygu Aktaş “Coğrafi İşaretler için Markalaşma ve Pazarlama Stratejileri” panelinde coğrafi işaretli ürünler için ulusal ve uluslararası alanda yapılan ilk e-ticaret programı olduğu belirtilen HepsiTürkiye’den programının detaylarını katılımcılarla paylaştı.

Moderatörlüğünü Texas A&M Üniversitesi Hukuk Fakültesi profesörü Irene Calboli’nin üstlendiği oturumda 4.0 Brands Başkan’ı Luis Fernando Samper, ETDS İzleme ve Değerlendirme Görevlisi Mariama Dieme ve Delle Venezie Direktörü Flavio Innocenzi’nin yer aldı. Panelde coğrafi işaretleri ürünlerin pazarda karşılaştığı zorluklar, yerel üreticilerin korunması ve tanıtılması konuları ele alındı.

Panelde, Hepsiburada’nın HepsiTürkiye’den programını anlatan Duygu Aktaş, “HepsiTürkiye’den coğrafi işaretler programının ulusal ve uluslararası alanda yapılmış ilk e-ticaret örneği olması sempozyumda oldukça ilgi gördü. Coğrafi işaretli ürünlerimizin bilinirliğinin artması Türkiye için büyük bir değer. Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) iş birliğiyle hayata geçirdiğimiz HepsiTürkiye’den Coğrafi İşaretli ürünler programımızın diğer ülkelerden katılımcıların yoğun ilgisiyle karşılanması bizleri de oldukça mutlu etti” dedi.

Coğrafi İşaretli ürünlerin pazara erişimi konusunda fikir paylaşımlarının ve konuşmacıların yer aldığı sempozyuma 3 kıtadan 62 ülke katıldı. Sempozyuma Türkiye’den katılan tek marka Hepsiburada oldu. Verilen bilgiye göre; Hepsiburada, HepsiTürkiye’den ile bölge sınırlarında kalmış bu toprakların hazinesi olan yüzlerce nitelikli yöresel ve coğrafi işaretli ürünleri tüketicilere ulaştırarak yerel üreticiye katkıda bulunuyor. Yerel üreticiler, HepsiTürkiye’den programına katılarak ürünlerini tek bir ‘tık’la milyonlarca müşteriyle buluşturma fırsatı buluyor. Hepsiburada, HepsiTürkiye’den programıyla yöresel ve coğrafi işaret tescilli ürünlerin, kalite, geleneksellik, yöresel nitelik açısından ön plana çıkmasını sağlıyor, dijital pazarlama faaliyetleriyle, Türkiye’nin dört bir yanındaki yerel üreticilere, işletmelere destek olarak büyüme fırsatı sunuyor.