'Hesabını Bilen Kadınlar' programında eğitimlerin ilk yılı tamamlandı

Garanti BBVA’nın ‘Hesabını Bilen Kadınlar’ programında KEDV işbirliğinde yürütülen eğitimlerin ilk yılı başarıyla tamamlandı.

Garanti BBVA’nın ‘Hesabını Bilen Kadınlar’ programı, kadınların ekonomik hayata aktif katılımını artırmak amacıyla Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı (KEDV) iş birliğiyle yürüttüğü eğitimlerin ilk yılıyla önemli bir başarıya imza attı. 2023 Ekim - 2024 Haziran döneminde İstanbul, İzmir, Manisa, Muğla, Gaziantep ve Şanlıurfa’dan 26 kadın kooperatifi ile yapılan iş birliği sayesinde toplamda 5 bin 515 kadın bu programdan faydalandı.

Eğitimler, katılımcı kadınların finansal okuryazarlıklarını artırarak kendi bütçelerini daha iyi yönetmelerine, emeklerini kazanca dönüştürmelerine ve ürün geliştirme ile satış-pazarlama konularında girişimcilik yeteneklerini geliştirmelerine odaklandı. Düzenlenen eğitimler sonucunda, katılımcıların piyasanın temel kavramlarıyla ilgili bilgi düzeyinin yüzde 26’dan yüzde 69’a, bütçe oluşturma ve gelir-gider takibi konularındaki bilgi düzeyinin ise yüzde 38’den yüzde 77’ye çıkması, programın etkileyici sonuçlarından birkaçıdır. Ayrıca, programda yer alan kadın kooperatifleri, liderlik ve yönetişim kapasitelerini geliştirirken Garanti BBVA, bu kooperatiflerin idari giderleri ile teknolojik alt yapı ihtiyaçlarına destek sağladı.

Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Ceren Acer Kezik, programın etkilerini değerlendirerek, “Ekonomik ve toplumsal kalkınmanın temelinde fırsat eşitliği yatıyor. Buradan hareketle, stratejik önceliğimiz olarak gördüğümüz kapsayıcı büyüme doğrultusunda kadınların güçlenmesi için projeler hayata geçiriyoruz. Uzun yıllardır çeşitli kollardan kadın girişimciliğine verdiğimiz destek devam ederken hayata geçirdiğimiz ‘Hesabını Bilen Kadınlar’ programıyla kadınların temel finansal konularda bilgi birikimlerini artırarak kendi bütçelerini daha iyi yönetmelerini sağlamak için çalışıyoruz. Bir bankacılık ürününe sahip olmayan, bütçesini yönetmekte desteğe, finansman kaynaklarına ihtiyaç duyan kadınlara ulaşmak, potansiyellerini keşfetmelerini, ekonomik hayata aktif katılımlarını sağlamak ve yaşamlarını kolaylaştırmak üzere bir yıl önce yola çıktık. Geçen bu süre boyunca KEDV ile yürüttüğümüz eğitimlerin oluşturduğu etkiyi gözlemlemek ve olumlu dönüşler almak bizi gururlandırıyor. Katılımcı kadınların ekonomik dinamiklere dair farkındalıklarının artması, onların hayatlarına olumlu bir katkı sağladığını gösteriyor. Bu tür iş birlikleri ve desteklerle eşitsizliklerin azaltılması için çabamızı sürdüreceğiz” dedi.

KEDV Genel Müdürü Şengül Akçar ise “Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı (KEDV) olarak kadınların yerel kalkınmadaki liderliklerini desteklemek ve ekonomiye katılımlarını artırmak amacıyla çeşitli projeler yürütüyoruz. 2023 yılında Garanti BBVA ile iş birliği içinde yürütmeye başladığımız ‘Hesabını Bilen Kadınlar’ projesi, kadınların ekonomik olarak güçlenmeleri için uyguladığımız önemli projeler arasında yer alıyor. Tüketici, ücretli çalışan ya da girişimci olarak ekonomik sistemin içinde var olan kadınlar için temel ekonomi ve finans bilgilerine sahip olmak artık zorunlu bir hale geldi. Bu projenin temel hedefi olan finansal okuryazarlık becerileri, kadınların hem aile hem de toplumdaki durumlarını güçlendirmek ve ekonomiye anlamlı katılımlarını sağlamak açısından temel bir ihtiyaç olduğu gibi aynı zamanda etkili bir güçlendirme potansiyeli de taşıyor. Bu projeyle farklı illerde 5 bin 515 kadına ulaşmanın ve gerçek bir toplumsal değişim için kurumlar ve sektörler arası dayanışma ve iş birliğinin sevincini yaşıyoruz” diye konuştu.

‘Hesabını Bilen Kadınlar’ programı kapsamında, kendi adına bir bankacılık ürününe sahip olmayan ve yaşamlarını kolaylaştırmak üzere bankacılık ürünlerine ihtiyaç duyan kadınlara özel ürünler de sunuluyor.