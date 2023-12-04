'Hoş Geldin Amerika'da talihsiz kaza

Ayvalık Belediye Tiyatrosu’nun bu yılın sezon oyunu olarak sahnelediği “Hoş Geldin Amerika”da talihsiz bir kaza yaşandı. Kavga sahnesinde kauçuğun kayması sonucu oyunun aynı zamanda yönetmeni olan Erkan Cılak sahnede elini kırdı. Elinin kırıldığını fark eden Cılak, 35 dakika daha rol arkadaşlarına belli etmeden oyuna devam etti.

Üçüncü gösterimi yapılan “Hoş Geldin Amerika” oyununun kavga sahnesinde kauçuğun kayması sonucu oyunun aynı zamanda yönetmeni olan Erkan Cılak sahnede elini kırdı. Elinin kırıldığını fark eden Cılak, 35 dakika daha rol arkadaşlarına belli etmeden oyuna devam etti. Oyun sonrası hastaneye gittiğinde eli alçıya alınan Cılak’ın iki gün sonraki çekilen röntgen filminde ise elinde parçalı kırık olduğu anlaşıldı. Cılak, İzmir’de özel bir hastanede ameliyat oldu.

Geçirdiği operasyonun ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan usta sanatçı Erkan Cılak, oyunun kavga sahnesinde bir anda elinde büyük bir acı hissettiğini belirterek, "Ama oyunu bırakamazdım. Sahne geçişinde kulise girdiğimde elimin üzerinde ceviz gibi bir şişlik fark ettim. Ağrısı dayanılmazdı. Kulisteki oyuncu arkadaşlarıma da çok belli etmeden, ‘sanırım elim çıktı’ dedim. Oyunun sonuna 35 dakika vardı ve seyircimiz kalabalıktı. Gerçi bir kişi bile olsa benim için fark etmezdi. Zira bir tek seyirci bile olsa oyunu durdurmazdım. Ama 35 dakika bana 350 dakika gibi geldi. Oyun sonrası arkadaşlarım hemen hastaneye götürdüler. Meğer elim kırılmıştı. Yapacak bir şey yok. Oyuna bir süre ara vermek zorundayız. Şimdi ameliyatımı oldum iyiyim. Ekip arkadaşlarım benim oynamadığım diğer oyunlarla devam edecek" dedi.

Ayvalık Belediye Tiyatrosu’nun bir buçuk yıl önce kurulduğunu hatırlatan Cılak, "Şu anda dördüncü yetişkin oyunumuzu sahneliyoruz. Bunların dışında iki de çocuk oyunu yaptık. 83 kez oynadık. Dokuz uluslararası ve ulusal çeşitli ödüller aldık. Seyircimiz her geçen gün artıyor. Her oyunumuza Edremit ve Altınoluk başta olmak üzere çevre ilçelerden de izleyici geliyor. Böylesi yükselen bir ivme kazanan ekibimize bana göre, bir yerden nazar değecekti. Bu nazar benim elime denk geldi. Sağlık olsun. Benim hatamla oldu. Bazen çok konsantre oynamak da doğru değil" diyerek hayıflandı.

Erkan Cılak, üzüldüğü tek şeyin yükseliş ivmesi çizen oyunun böylesi bir talihsizlikle aksaması olduğunu kaydederek, "Bu olumsuzluk, doğal olarak belediyedeki işlerimi de aksatacak belki ama yapacak bir şey yok. İyi oyunlara devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.