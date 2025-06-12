'Hoşuma gitti' diyerek terlik çalmışlardı: 2 çalışan işten çıkarıldı

Kocaeli'de beyaz eşya teslim ettikleri binadan Hoşuma gitti diyerek terlik çalan 2 çalışanın işlerine son verildiği öğrenildi.

'Hoşuma gitti' diyerek terlik çalmışlardı: 2 çalışan işten çıkarıldı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Kocaeli’de beyaz eşya teslim ettikleri binadan "Hoşuma gitti" diyerek terlik çalan 2 çalışanın işlerine son verildiği öğrenildi.

Olay, Kocaeli’nin Kuruçeşme Fatih Mahallesi’nde meydana geldi. Beyaz eşya alan vatandaşın evine kurulum ve teslimat için gelen servis çalışanlarından biri, işlem tamamlandıktan sonra binadan ayrılırken terlik çaldı. Terliği, mesai arkadaşının tuttuğu çöp poşetlerinin arasına gizleyen çalışan, hiçbir şey olmamış gibi binadan ayrıldı. Hırsızlık anı, apartmanın güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

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Olayın ardından 2 çalışan işten çıkarıldı. Servisin, çalışanlar hakkında dava açmaya hazırlandığı öğrenildi.