'Hülya Avşar'ın videosu sonrasında kırma zeytine ilgi arttı'

Balıkesir’in Edremit Körfezi’nde zeytin hasadı aralıksız devam ederken, Hülya Avşar’ın zeytin kırma videosu sonrasında kırma zeytine talebin arttığı belirtildi.

Coğrafi işaretli Edremit yeşil çizik zeytinlerinin üretimleri devam ederken, Hülya Avşar’ın Ayvalık’taki yazlığında zeytin kırdığı video sosyal medyada büyük ilgi gördü. Bu paylaşım sonrasında kırma zeytine ilgi ve talep arttı.

Zeytin ve zeytinyağı üreticisi Zafer Soykara, “Bugünlerde Hülya Avşar’ın zeytin kırma videosundan sonra en çok talep görün ürün kırma zeytin oldu. Sezon olması ve Hülya Avşar hanımın da videosu çok ilgi gördüğü için bugünlerde en çok aranan ve istenen zeytin türü kırma oldu” dedi.