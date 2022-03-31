'İftar ile sahur arasında 2,5 litre su içilmeli'

Uzman Diyetisyen Sena Kazan ile Gastroenteroloji ve Hepatoloji Doç. Dr. Raim İliaz, Ramazan ayında karşılaşılan sağlık sorunları ve beslenme ile ilgili dikkat edilmesi gereken konular hakkında açıklamalarda bulundu. Uzman doktorlar, Ramazan ayında ağır besinlerden kaçınılması gerektiğini vurgularken, günlük ise 2,5 litre su içilmesine dikkat çekti.

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  • 31.03.2022 10:34
  • Güncelleme: 31.03.2022 10:47
'İftar ile sahur arasında 2,5 litre su içilmeli'
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SHA Silivri Haber Ajansı - SHA-Y

Uzman Diyetisyen Sena Kazan ile Gastroenteroloji ve Hepatoloji Doç. Dr. Raim İliaz, Ramazan ayında karşılaşılan sağlık sorunları ve beslenme ile ilgili dikkat edilmesi gereken konular hakkında açıklamalarda bulundu. Uzman doktorlar, Ramazan ayında ağır besinlerden kaçınılması gerektiğini vurgularken, günlük ise 2,5 litre su içilmesine dikkat çekti.

Medicine Hospital doktorlarından Uzman Diyetisyen Sena Kazan ile Gastroenteroloji ve Hepatoloji Doç. Dr. Raim İliaz, Ramazan ayında sağlık sorunları ve beslenme ile ilgili dikkat edilmesi gerekenler konular hakkında açıklamalarda bulundu. Uzman doktorlar, Ramazan ayında ağır ve yağlı besinlerden uzak durulması konusunda uyardı. Ramazan ayında en çok karşılaşılan problemlerin başında kabızlık ve hazımsızlığın geldiğini belirten Uzman Diyetisyen Sena Kazan Sena Kazan, “Yemekleri hızlı yediğimiz zaman hazımsızlık yaşıyoruz. Bu sebeple yemekleri yavaş yemeliyiz, iyi çiğnemeliyiz ve bölerek yememiz gerekiyor” dedi.

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Öte yandan, Gastroenteroloji ve Hepatoloji Doç. Dr. Raim İliaz ise reflü hastalığı tanısı konulan hastaların ise ilaçlarına devam etmesi konusunda uyarıda bulunarak, “Gün içinde sıvı tüketimi olmadığı için Ramazan’da kabızlığın artacağını düşünüyoruz. Kabızlık yaşayan hastalarımızın doktor kontrolünde gerekli ilaç tedavisi görmesi iyi olacaktır” dedi.

“Ağır yağlı ve kızartmalı yiyecekler yerine, proteinli öğünler tüketmeliyiz”

Ramazan ayında sahura mutlaka kalkınması gerektiğini vurgulayan Uzm. Dyt. Sena Kazan, “Sahurda da tok tutan besinler tüketmeliyiz. Ağır yağlı ve kızartmalı yiyecekler yerine, proteinli öğünler tüketmeliyiz. Bunların içinde yumurta, zeytin, peynir, mevsim yeşillikleri, ceviz ve tam buğday ekmek ile tüketmeliyiz. İftarda ise orucumuzu su ve hurma ile açabiliriz. Ardından çorba içerek öğünümüzü tamamlayabiliriz. Burada mutlaka yemek yemeye ara vermek gerekiyor. Ardından ana yemeğimizi yiyebiliriz. Ramazan pidesi kan şekerimizi yükseltebilir. Pideyi tüketeceğimiz miktar avuç içi kadar olmalıdır. Yemekten sonra en az 1 saat sonra ise sonrası hafif olacak şartıyla tatlımızı yiyebiliriz. Ramazan ayı kilo verme ayı değil. Ramazan’ı detox ve arınma olarak düşünmeliyiz. Ayrıca sağlıklı beslenmeyi önemsemeliyiz, verebilirsek de birkaç kilo verebiliriz” şeklinde konuştu.

Ramazan ayında en çok karşılaşılan problemlerin başında kabızlık ve hazımsızlığın geldiğini belirten Uzm. Dyt. Kazan, “Yemekleri hızlı yediğimiz zaman hazımsızlık yaşıyoruz. Bu sebeple yemekleri yavaş yemeliyiz, iyi çiğnemeliyiz ve bölerek yememiz gerekiyor. Diğer problem ise kabızlık oluyor. Mutlaka iftar ile sahur arasında 2,5 litre su içmeliyiz ve bolca yeşillik tüketmemiz gerekiyor” ifadelerini kullandı.

“İftarda hızlı yemek yenmemesi gerekiyor ve süreyi uzatmamız gerekiyor”

Ramazan ayında reflü problemlerinin arttığını vurgulayan Gastroenteroloji ve Hepatoloji Doç. Dr. Raim İliaz, “Hastalarımız iftardan sonra göğüste yanma ve ağıza acı su gelme şikayetleri ile ciddi sıkıntı yaşamaktalar. Bunun haricinde ise hazımsızlık sorunu da yaşanıyor. Günlük hayatımızda gördüğümüz geğirme, şişkinlik gibi belirtiler, Ramazan ayında fazlasıyla yaşanıyor. İftarda hızlı yemek yenilmemesi gerekiyor ve süreyi uzatmamız gerekiyor. Sahuru ise kesinlikle atlamamız gerekiyor. Reflü hastalığı tanısı olan hastalar, ilaçlarına devam etmesi gerekiyor. Gün içinde sıvı tüketimi olmadığı için Ramazan’da kabızlığın artacağını düşünüyoruz. Kabızlık yaşayan hastalarımızın doktor kontrolünde gerekli ilaç tedavisi görmesi iyi olacaktır” diye konuştu.

İHA

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