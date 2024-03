TAKİP ET

Bursa Büyükşehir Belediyesi ile Bursa Gönüllü Kuruluşlar Platformu iş birliğiyle düzenlenen ’İftardan İnfaka Gazze’ programında konuşan Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Ali Mersin, Gazze’deki soykırımın sona ermesi için insanlığın üzerine düşeni yapacağını söyledi.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde Bursa Gönüllü Kuruluşlar Platformu ve Bursa Büyükşehir Belediyesi iş birliği ile Filistin halkına destek olmak için düzenlenen bin kişilik ’İftardan İnfaka Gazze’ iftar programı duygu dolu anlara sahne oldu. Bursa Gönüllü Kuruluşlar Platformu Başkanı Murat Eryağan, Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Ali Mersin, Bursa İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır ve çok sayıda iş dünyası ve sivil toplum kuruluşunun başkan ve yöneticileri katıldı. Program, Filistin’e destek sloganları ve ezgileriyle başladı. Ardından, Orhangazi Camii Baş İmamı Kurra Hafız Ahmet Çiftli’nin Kur’an tilaveti ve Bursa Gönüllü Kuruluşlar Platformu’nun Filistin için yaptığı çalışmalar salondakilere aktardı.

Programda konuşan Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Ali Mersin, Filistin’deki zulme dikkat çekti. Mersin, Filistin halkının maruz kaldığı zulme karşı her platformda seslerini yükselteceklerini belirterek, "İsrail’e karşı boykotlar ve eylemlerle karşı durmaya devam edeceğiz. Çünkü bu bizim insanlık görevimiz. Vicdan sahibi her bireyin bu duruma tepki göstermesi gerekiyor. İsrail, yıllardır Filistin’de soykırım uygulamakta. Aylardır acımasız saldırılarını sürdürüyor. İsrail dünyanın gözleri önünde insanların evlerini, çocukları, kadınları, yaşlıları, hastaneleri ve camileri hedef alarak katliam yapıyor. Binlerce kardeşimiz şehit oluyor, binlercesi ise evlerinden ayrılmak zorunda kalıyor. İnsanlık tarihinin kara lekesi olan bu soykırımın bir an önce durması için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ifade ettiği gibi, artık başkenti Kudüs olan bir Filistin devletinin kurulması şart. İnşallah bu soykırım sona erecek ve insanlık üzerine düşeni yapacaktır" şeklinde konuştu.

Bursa Gönüllü Kuruluşlar Platformu Başkanı Murat Eryağan ise, Ramazan-ı Şerif’e buruk girdiklerini ifade ederek, Türkiye’nin çevresinde yaşanan savaşlar ve iç karışıklıklardan duydukları endişeyi dile getirdi. Eryağan, Bursa Gönüllü Kuruluşlar Platformu olarak Filistin davasını her zaman desteklediklerini vurgulayarak, "Filistinli kardeşlerimizin hak ve hukuk mücadelesinde yanlarında olmaya devam ettik. İsrail’in insanlık suçu işlediğini haykırmaya devam ediyoruz. Filistin halkının yanında olduğumuzu bir kez daha vurgulamak istiyorum" dedi.

Eryağan, 7 Ekim’den bu yana Gazze’de ve Filistin’de yaşanan zulme sessiz kalmadıklarını ve kalmayacaklarını belirterek, dualarını Filistin halkının acılarına, mazlumların yardımına ve zulme uğrayanların kurtuluşuna vesile olması için yapacaklarını dile getirdi. Ayrıca, bir gün Filistin halkının özgürce yaşayabileceği topraklara kavuşacağına inandıklarını belirtti.

Bursa İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır, iftar sonrası yapılan konuşmaların ardından günün anlam ve önemine ilişkin kısa bir sohbet gerçekleştirdi. Programın sonunda yapılan çekilişte ise üç kişi Kudüse’e gitme hakkı elde etti.