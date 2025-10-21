İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen programla "İhracatın Yıldızları" ödülleri sahiplerini buldu.

Programa TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Bursa Valisi Erol Ayyıldız, Kaymakam Eren Arslan, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, İnegöl Ticarek ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ, İTSO üyeleri katıldı.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Bugünkü programda Valimize teşekkür etmek istiyorum. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin yaptığı okulları açma şerefine nail olduk kendisine teşekkür ediyorum. 3 tane ödül törenine katıldık. Bugün mobilyanın başkenti, ihracat üstümüz yaklaşık 2 milyar dolar üstünde bir ihracat var. Önümüzdeki dönem bizim en zorlu rakibimiz Çin çekirgesi. Uluslararası pazarda bunlarla nasıl rekabet edeceğiz? Bu kapsamda gerek Cumhurbaşkanı Yardımcımızla gerek bakanlarımızla yapmış olduğumuz toplantıda Çin ile dünyada rekabet edebilecek sektörlere nasıl destek olacağız? Bunlarla ilgili Çin’e karşı strateji oluşması için çaba sarf ediyoruz. Özellikle ihracatların miktarlarının çoğaltılması. Amerika pazarı çok önemli. Çin orada sizinle rekabet yapamayacak ve dünyanında en büyük ithalatçısı. Bu kapsamda sizlerden ricam Amerika pazarına girin. Burada müthiş fırsat var. Bunu değerlendirelim. İnegöl Ticaret Sanayi Odası 135 yıllık köklü bir geleneğe sahip aynı zamanda akrette bir oda. Yani 5 yıldızlı bir oda. Kim diyor bunu? Uluslararası belgeyi veren kurumlar diyor. Avrupa standartlarında bir vatanımız var, bununla gurur duyuyorum. Mesleki eğitimde de Meslek Yüksek Okullarında okuyan gençlerimizi, sanayimizde, iş yerlerimizde istihdam edilmesinde çaba sarf ediyorlar. Bundan dolayı da kendilerine teşekkür ederim" dedi.

Bursa Valisi Erol Ayyıldız da, "TOBB ailesi olarak 2 gündür örneklerini yaşıyoruz. Bize bu 2 günde göstermiş olduğunuz sabır için şahsım ve ekibim adına teşekkür ediyorum. Bursa’mız bir nimet. İnegöl’ümüz de bir nimet. Gözünüzü kapasanız deseniz ki dünyanın merkezi neresi? Baş parmağınız Bursa’ya doğru gelir. Bursa’nın sanayi ve ticaret erbabına sunmuş olduğu avantajlar nedeniyle Bursa’da olmak 80 vilayete göre bir adım ileridesiniz demektir. Balkanlara Akdeniz havzasına, Karadeniz havzasına baktığınızda Bursa size diğer vilayetlere göre daha avantajlı imkanlar sunar. Biraz biz büyükşehirler arasında sıkışmış gibi gözüküyoruz ama biz aslında metropol bir şehiriz. Bursa’mız ve İnegöl’ümüz sanayimize, ticaret erbabımıza ne lazımsa bunu sunuyor. Çünkü bu işin temel dinamiği sizlersiniz, bizler sizlere ne kadar bu imkanı arttırabilirsek üzerimize düşen görevi yapmış sayacağız" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından ihracat yaparak rekor kıran firmaların sahiplerine ödülleri verildi.