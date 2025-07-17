TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destekleme Programı kapsamında desteklenen ‘İklim Elçileri Açık Hava Sınıflarında’ projesi başarıyla tamamlandı.

TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destekleme Programı kapsamında desteklenen ‘İklim Elçileri Açık Hava Sınıflarında’ isimli proje, Şehit Ünal Olgun Bilim ve Sanat Merkezi yürütücülüğünde, 23-28 Haziran 2025 tarihleri arasında Ankara’da başarıyla gerçekleştirildi. Projenin yürütücülüğünü Özcan Elzem Şengül üstlendi. Ankara’nın Etimesgut ilçesinden, 2025-2026 eğitim öğretim yılında 7. sınıfa geçecek 26 ortaokul öğrencisinin katılımıyla yürütülen projede, doğayla iç içe bir öğrenme ortamında, disiplinler arası etkinliklerle çocuklara iklim değişikliği konusunda bilimsel ve uygulamalı farkındalık kazandırıldı.

Etkinlikler; Türkiye Milli Botanik Bahçesi, Türkşeker Enstitüsü, Anadolu Medeniyetleri Müzesi ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü iş birliğinde gerçekleştirildi. Öğrenciler bu kurumlarda uzmanlarla birlikte etkinlikler aracılığıyla gözlem ve deneyler yaptı, doğayla birebir etkileşim kurdu. Proje, akademik anlamda da güçlü bir kadroyla yürütüldü. ODTÜ, Hacettepe Üniversitesi, Balıkesir Üniversitesi, Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi ve Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nden alan uzmanı akademisyenler ile ülkemizin dört bir yanından özellikle Bilim ve Sanat Merkezlerinde görev yapan deneyimli öğretmenler başta olmak üzere çok sayıda uzman eğitmen tarafından gerçekleştirilen toplam 26 uygulamalı etkinlikte; atık yönetimi, enerji verimliliği, ısı yalıtımı, biyoçeşitlilik, deniz kirliliği, okyanus asitlenmesi, kuraklık, sürdürülebilir tüketim, meteorolojik okuryazarlık ve biyoekonomi gibi güncel çevre ve iklim temalı konular ele alındı. Bu yönüyle proje, sadece öğrenciler için değil, farklı kurumlardan gelen uzmanların bilgi ve deneyim paylaşımında bulunabildiği çok yönlü bir etkileşim ortamı sundu. Böylece bilimsel yöntemlere dayalı öğrenme süreciyle öğrencilerin çevresel sorunlara karşı duyarlılıklarının ve çözüm üretme kapasitelerinin artırılmasına katkı sağlandı.

‘İklim Elçileri Açık Hava Sınıflarında’ projesiyle, öğrenciler hem doğayla güçlü bir bağ kurdu hem de günlük yaşamlarında sürdürülebilir uygulamaları benimseme yönünde önemli kazanımlar elde etti. Proje, iklim değişikliğiyle mücadelede bilinçli bireyler yetiştirilmesi konusunda örnek bir uygulama olarak öne çıktı.