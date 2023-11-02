'İlk Bürom Projesi'nde 60 avukata ofisleri teslim edildi

Ankara Büyükşehir Belediyesinin mesleğe yeni başlayan avukatlara destek olmak amacıyla hayata geçirdiği “İlk Bürom Projesi" çerçevesinde 60 avukata anahtarları teslim edildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Türkiye’de bir ilk olan uygulamayı başlatıyoruz. Avukat arkadaşlarımızın tarihi mekânda mesleğe adım atışlarında kendilerine Türkiye Barolar Birliği ile destek olmak için buradayız” dedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesinin Türkiye Barolar Birliği iş birliği ile mesleğe yeni başlayan ve ofis açma imkânı olmayan avukatlara destek olmak amacıyla hayata geçirdiği “İlk Bürom Projesi" kapsamında 60 avukata ofisleri teslim edildi. Ulus İş Hanı’nda düzenlenen anahtar teslim töreninde konuşan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Türkiye’de bir ilk olan uygulamayı bugün başlatıyoruz. Avukat arkadaşlarımızın tarihi mekânda mesleğe adım atışlarında kendilerine Türkiye Barolar Birliği ile destek olmak için buradayız. Şu anda 60 avukat arkadaşımızın anahtarları verilecek. Daha sonra bu sayı 96’ya çıkacak. 2 yıllığına bu ofisleri veriyoruz ancak işini artırıp daha önce çıkan olursa yedek sıralardan gelenler olacak. İlk deneme umarım başarılı olur. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Tarihi bir ana şahitlik ettiklerini söyleyen Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan ise şunları kaydetti:

“Burada sadece 60 meslektaşımız ilk bürolarına kavuşmakla kalmayacaklar, aynı zamanda ortak çalışma alanlarından faydalanacak yüzlerce meslektaşımız olacak. Yine devamında Ankara Barosu’nun çok önemli projesi olan ‘Gelincik Projesi’nin kadına yönelik şiddetle çok etkin şekilde mücadele eden, alanında donanımlı meslektaşlarımızın çalışma alanları da bu tarihi mekânın içerisinde olacak. Yani bu mekânda gencecik meslektaşlarımız, yurttaşların adalete erişimi için hak, hukuk ve adalet mücadelesi verirken, aynı zamanda başta kadına yönelik şiddet olmak üzere Ankara Barosu’nun kurumsal mücadelesi de yine bu çatı altında yürüyecek. Bu anlamda sizlerin huzurunda ben bizlere bu imkânı sağlayan çok değerli Mansur Başkanıma teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunmak istiyorum.”

Türkiye’de ilk kez böyle bir projenin hayata geçirildiğine vurgu yapan Ankara Baro Başkanı Mustafa Köroğlu da, “Ulus’u, gerçekten Cumhuriyet’in kurulduğu bu yeri hak ettiği o yere geri taşımak için belediyemizin ne şekilde çalıştığını görüyoruz. Şimdi biz de avukatlar ve Ankara Barosu olarak Ulus’ta yer almaktan çok mutluyuz. Bu projeyi hayata geçirdikleri için Sayın Mansur Başkana ve Sayın Erinç Başkana çok teşekkür ederim” diye konuştu.

Ofislerine kavuşan avukatlardan Emine Yıldırım, “Avukatlığa ilk başladığımız zaman kiraları ödemekte zorlanıyoruz. Ankara Büyükşehir Belediyesinin de bu konuda hassas davranarak bizlere böyle bir imkân tanıması çok güzel. Mansur Yavaş’a teşekkür ediyorum” dedi.

Avukat Sema Kolat ise, “Ankara Barosu’na kayıtlıyım ve bir yıllık avukatım. Öncelikle İlk Bürom kapsamında emeği geçen, öncülük eden Ankara Barosu’na ve Ankara Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyorum. Gençleri destekliyorlar ve her zaman yanımızda bulundukları için de şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.