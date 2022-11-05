'İlk Evim, İlk İş Yerim' projesi başvuru tarihi uzatıldı

Bilecik Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Mustafa Budak, "İlk Evim, İlk İş Yerim” projesinin başvuru tarihi uzatıldığını söyledi.

’İlk Evim İlk İş Yerim’ projesi ile devam eden arsa ve iş yeri başvuru süresinin uzatıldığını ifade eden İl Müdürü Budak, ’’Şu anda açıklanmış olan dev bir proje. Kuradan arsaları alanlar evlerini yapacaklar. Seçimden sonra da yeni bir hızla Türkiye Yüzyılına ayrı bir güç katacağız. 7 Kasım’da sona erecek arsa ve iş yeri başvurularımızın süresi 15 Kasım’a kadar uzatıldı’’ dedi.

Budak, geçtiğimiz gün Ankara’nın Sincan ilçesinde düzenlenen törende 17 ilde 5 bin 615 sosyal konutun ilk temelleri eş zamanlı olarak atıldığını hatırlatarak, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) eliyle hayata geçirilen ’İlk Evim, İlk İş Yerim2 projesi çerçevesinde düzenlenen törende sosyal konutların ilk temelleri atılmış oldu. Konya, Zonguldak, Aydın, Kırşehir, Erzurum, Bolu, Kahramanmaraş, Diyarbakır’a canlı bağlantılar gerçekleştirerek bölgelerde bulunan katılımcılarla butonlara bastırarak ilk harçları döküldü. Canlı bağlantıların ardından beraberindeki heyetle Ankara’nın Sincan Lale meydanında, Afyonkarahisar, Ankara, Uşak, Tunceli, Muğla, Amasya, Elazığ, Yozgat ve Manisa’daki ilk temeller için birlikte butona basıldı" dedi.