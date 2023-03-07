'İlk Evim, İlk İş Yerim' ve 'İlk Evim Arsa' kuraları kaldığı yerden devam ediyor

Kura çekimlerine yeniden başlanan “İlk Evim, İlk İş Yerim” ve “İlk Evim Arsa” projelerinde depremden etkilenen illere öncelik verilecek, 8-10 Mart tarihleri arasında 15 bin 400 hak sahibi için müstakil arsa kuralarının noter huzurunda çekilecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 13 Eylül’de açıkladığı ve ilk kuraları 7 Kasım 2022 tarihinde Ardahan ve Şırnak illeriyle başlayan “İlk Evim, İlk İş Yerim” projesinde noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekimlerinin ilk 7 etabı 75 ilde tamamlanmıştı. 5 Şubat günü Kütahya’daki kura çekimlerinin ardından 6 Şubat’ta Ankara’da yapılması planlanan “İlk Evim Arsa” kura çekimleri Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremler nedeniyle ertelenmişti. Ara verilen kura çekimleri 6 Mart’ta Ankara’da başladı. “İlk Evim, İlk İşyerim” kura çekimlerine 8-14 Mart tarihleri arasında İzmir’den başlayarak beş ilde 21 bin 219 konut için devam edilecek.

"5 ilde 8-14 Mart tarihleri arasında 21 bin 219 sosyal konutun kuraları noter huzurunda çekilecek”

Konuyla ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı açıklamasında, “İlk Evim, İlk İş Yerim” projesi çerçevesinde İzmir, Afyonkarahisar, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ olmak üzere 5 ilde 8-14 Mart tarihleri arasında 21 bin 219 konutun kuralarının noter huzurunda çekileceği kaydedilerek o iller şöyle belirtildi:

8-14 Mart İzmir 12 bin 400 konut

8-9 Mart Afyonkarahisar 3 bin 169 konut

11 Mart Edirne bin 363 konut

12 Mart Kırklareli bin 189 konut

13-14 Mart Tekirdağ 3 bin 98 konut

“İlk Evim Arsa’ kuralarında depremden etkilenen illere öncelik verilecek"

1 Şubat 2023 tarihinde başlayan “İlk Evim Arsa” projesinde altyapısı hazır 1 milyon konut arsası kuralarına Kahramanmaraş depremi nedeniyle ara verildiği hatırlatılan açıklamada, kura çekimlerinin dün Ankara’da yeniden başladığı not düşüldü. Açıklamada, kura çekimlerinde depremden etkilenen illere öncelik verildiği belirtilirken depremden etkilenen Osmaniye için 2 Şubat tarihinde kura çekiminin yapıldığı hatırlatılarak, 8-10 Mart tarihleri arasında 15 bin 400 hak sahibi için müstakil arsa kuraları noter huzurunda çekilecek iller ise şöyle açıklandı:

8 Mart Kilis Merkez 275

8 Mart Hatay Merkez 275

8 Mart Elazığ Merkez bin 650

8 Mart Malatya Merkez 550

8 Mart Adıyaman Merkez 275

8 Mart Kahramanmaraş Merkez 275

9 Mart Adana Merkez 2 bin 200

9 Mart Şanlıurfa Merkez 3 bin 300

10 Mart Gaziantep Merkez 3 bin 300

10 Mart Diyarbakır Merkez 3 bin 300