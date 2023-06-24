HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria’nın kuzeyinde yer alan Cenin Mülteci Kampı’na düzenlediği baskınlar için bir kınama mesajı yayınladı.

HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, İsrail askerlerinin Cenin Mülteci Kampı’na yönelik yaptığı baskınlarda aralarında çocukların da bulunduğu masum insanların şehit olduğunu anımsatarak, “İşgalci Siyonist İsrail devletini Filistin halkına yönelik her geçen gün dozunu artırarak devam eden saldırıları dolayısıyla şiddetle kınıyoruz. Çocuk ve sivilleri hedef alan ve bir insanlık suçu işleyen Siyonist İsrail’in bu acımasız saldırılarına derhal son vermesini istiyoruz” dedi.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:

“İşgalci Siyonist İsrail devleti, Filistin halkına yönelik saldırılarına ve yok etme politikalarına dozunu her geçen gün artırarak devam ediyor. İşgalci Siyonist İsrail devletini Filistin halkına yönelik saldırıları

dolayısıyla şiddetle kınıyoruz. Çocuk ve sivilleri hedef alan ve bir insanlık suçu işleyen Siyonist İsrail’in bu acımasız saldırılarına derhal son vermesini istiyoruz. Müslümanlar için mukaddes zamanlarda, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde İşgalci Siyonist İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria’nın kuzeyinde yer alan Cenin Mülteci Kampı’na helikopterler, zırhlı araçlar ve keskin nişancılarla baskın düzenleyerek, aralarında çocukların da bulunduğu masum insanları şehit etti ve çok sayıda Filistinli kardeşimiz de yaralandı. Birleşmiş Milletler verilerine göre, işgalci İsrail güçleri, 2022 yılı boyunca 168’i işgal altındaki Batı Şeria’da, 52’si abluka altındaki Gazze Şeridi’nde olmak üzere aralarında 48 çocuğun da bulunduğu 220 Filistinliyi şehit etmişti. BM verilerine göre, 2022 yılı Batı Şeria’da en kanlı yıl olarak kayıtlara geçmişti. İsrail’in, Batı Şeria’daki kanlı baskınları ve abluka altındaki Gazze Şeridi’ne

düzenlediği hava saldırıları ile 2023 yılı başından bu yana şehit ettiği Filistinli kardeşlerimizin sayısı 174’e ulaştı. Yılın ilk altı ayında ortaya çıkan bu tablo, işgalci siyonist İsrail devletinin Filistin halkına yönelik planladığı şiddet, katliam ve yok etme politikasını net bir şekilde göstermektedir. İşgalci Siyonist İsrail, ibadet özgürlüğü, yaşama hakkı, mülkiyet hakkı gaspları, keyfi tutuklamalarla uluslararası hukuku hiçe saymakta, ancak uluslararası kuruluşlar bu durumu sadece izlemekle yetinmektedir. HAK-İŞ olarak, Siyonist İsrail’in Filistin halkına yönelik artık sistematik hale gelen bu saldırılarını sadece izlemekle yetinen uluslararası toplumu kınıyor, ‘şimdi değilse ne zaman hesap soracaksınız’ diyoruz. Siyonist İsrail’den uluslararası hukuk önünde bu terör eylemlerinin hesabının en ağır şekilde sorulmasını istiyoruz. Uluslararası toplum, Filistin halkına yönelik bu saldırılara karşı güçlü bir tepki vermeli ve hesap sormalıdır. BM Güvenlik Konseyi ve BM Genel Kurulu, Filistin’le ilgili aldığı kararları uygulamalı ve güçlü bir tavır ortaya koymalıdır. HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, Başkenti Kudüs olan bağımsız Filistin Devleti kuruluncaya kadar her platformdan sesimizi duyurmaya devam

edeceğimizi, Filistin halkının daima yanında olacağımızı bir kez daha ifade ediyor, saldırılarda şehit olan kardeşlerimize yüce Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. İslam âleminin; aziz milletimizin ve emekçilerin yaklaşmakta olan mübarek Kurban Bayramını tebrik ediyor, ülkemize, milletimize, İslam Alemine ve tüm insanlığa hayır ve barış getirmesini temenni ediyoruz.”