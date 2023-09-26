'İŞKUR Yol Arkadaşım' Bursa'ya geliyor

’İŞKUR Yol Arkadaşım’ kampanya tırı, 02-03 Ekim 2023 tarihlerinde Bursa’da olacak.

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Genel Müdürlüğü ile Avrupa Birliğinin (AB) ortak finansmanıyla, Ne İstihdamda Ne Eğitimde Olan Gençlere (NEET) yönelik hayata geçirilen ve ulaşılması zor gençlerin istihdama kazandırılması hedefiyle Ankara’dan yola çıkan ’İŞKUR Yol Arkadaşım’ kampanya tırının yedinci durağı Bursa olacak. 02-03 Ekim 2023 tarihlerinde Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Altıparmak İstihdam Merkezi yanı ve Karagöz Hacivat Taş Heykel Alanında konumlandırılacak. Meslek danışmanları, İŞKUR’un hizmetlerini tanıtarak kariyer süreçlerinde gençlere destek olacak.

NEET PRO teknik destek projesinden 1 etkinlik koordinatörü, 1 fotoğrafçı ve 6 kayıt/bilgilendirme personeli ve Bursa İŞKUR’dan 6 İş ve Meslek Danışmanı ile birlikte toplam 12 proje personeli de eşlik edecek.

İŞKUR’un Yol Arkadaşım tırı, Bursa’da 2 gün kaldıktan sonra sırasıyla, Eskişehir, Afyonkarahisar, Konya, Mersin, Gaziantep, Adıyaman, Sivas ve Samsun’a gidecek.