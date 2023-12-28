'İstanbul Camileri' kitabı Üsküdar'da tanıtıldı

İbrahim Hilmi Tanışık’ın 1931-1966 yılları arasında kaleme aldığı ve fotoğrafladığı 778 camiye ait notları ve fotoğrafları içeren ve Üsküdar Belediyesi’nin katlılarıyla basılan "İstanbul Camileri" adlı kitap Nevmekan Bağlarbaşı’nda tanıtıldı.

Üsküdar Belediyesinin katkılarıyla basılan, şehir kültürüne büyük katkı sağlayacak İbrahim Hilmi Tanışık’ın 1931-1966 yılları arasında fotoğrafladığı 778 camiye dair fotoğrafları ve kaleme aldığı notları içeren, İstanbul’un tarihini ve kültürel mirasını yansıtan “İstanbul Camileri” adlı kitap Nevmekan Bağlarbaşı’nda tanıtıldı. Kitabın içinde yer alan dokümanlar da lansmanda açılan sergide ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Kokteyl ile başlayan kitap tanıtım gecesine Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen’in yanı sıra yazar, şair ve akademisyen Bekir Ayvazoğlu, kitabın editörü Fatih Dalgalı ve Üsküdarlılar katıldı.

Kitap tanıtım gecesinde konuşan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, "Bugün burada tarihe tanıklık ediyoruz. Merhum İbrahim Hilmi Tanışık herkesin bildiği bir isim değil. Ama kültürümüzün, tarihinizin, medeniyetimizin görünmez kahramanlarından birisidir. Bir gün arkadaşlarım dediler ki ’Başkanım size güzel bir haberimiz var.’ İbrahim Hilmi Tanışık’ın torunu Akın Kurtoğlu, kendileri arkadaşlarımızla bağ kurmuş ve ’dedemin böyle bir çalışması var bunu yapsa yapsa ancak Üsküdar Belediyesi yapar, bu çalışmayı sizler kitap haline getirmek isterseniz size verebiliriz’ diyerek bize ulaşmış. 778 adet, İstanbul’daki camilerle ilgili bir çalışma. İlk ciltte 400 küsur cami, ikinci ciltte biraz daha az olmak üzere toplamda 778 cami ile ilgili bilgiler var. Çoğu ile ilgili fotoğraflar var. Aslına uygun şekilde hazırlanmış. Herkese hayırlı olsun" dedi.