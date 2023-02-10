'İstasyonlarımızın yüzde 80'i devreye alındı, önceliğimiz kesintisiz iletişim'

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, 10 ilde yıkıma neden olan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yaşanan gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulundu. Bölgede kesintisiz iletişim sağlanması için operasyon ekiplerinin saha yıkımları ve enerji kesintilerine rağmen insan üstü çaba gösterdiğini belirten Erkan, “Vatandaşlarımızın neyeihtiyacı varsa gereğini yapacağız. İletişim altyapısını onarmak için tüm zorluklara rağmen var gücümüzle çalışıyoruz” dedi.

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, yaşanan depremler sonrası afet bölgesindeki iletişimi sağlamak için yaptıkları çalışmaları anlattı. Murat Erkan, deprem bölgelerinde yaşanan iletişim sorunlarının giderilmesi için ekiplerin beş gündür gece-gündüz sahada operasyonda olduğunu söyledi. Birinci önceliklerinin bölgedeki iletişim altyapısını onarmak olduğunu belirten Erkan, vatandaşların neye ihtiyacı varsa sonuna kadar karşılayacaklarını ve taleplerini destekleyeceklerini vurguladı.

Murat Erkan şunları söyledi: “Afetin ilk anından itibaren önceliğimiz şebekeyi ve bölgesel iletişimi iyileştirmek oldu. İlk dakikalarda kapalı hatları kullanıma açtık ve acil iletişim paketlerini tanımladık. Bölgede 3 bin 400 civarında iletişim istasyonumuz var.Yıkımlar sonrası ilk anda ulaşılamaz hale gelen ve yüzde 90’ı bina üzerinde olan bin 600 istasyondan yaklaşık bin 200 tanesini hızlıca çalışır hale getirdik. Ayrıca 100’ün üzerinde mobil baz istasyonumuzu bölgeye sevk ettik. Felaketin boyutuna rağmen şebekemizde depremin hemen sonrasında ses trafiği 9 bin katına çıktı. Akabinde normal trafiğin yüzde 40 üzerinde ses trafiği oluştu. En çok kullanılan uygulamaların data trafiği yüzde 200’lere kadar artışlar gösterdi. Saha yıkımları ve enerji kesintilerine rağmen aktif olan yerlerde ses trafiğimizde bağlantı kurma oranı yüzde 90’ın üzerinde.”

Bölgede görev yapan operasyon ekibinin de depremden etkilendiğini hatırlatan Erkan, “Depremin hemen ardından Afet Koordinasyon Merkezimizde toplanıp durumu analiz ettik. Sahadaki arkadaşlarımızın büyük bölümü afetten etkilendi. Enkaz altında kalanlar, ailelerini yakınlarını kaybedenler var. Böylesi afetlerde bölgedeki ekip yerine dışarıdan ekibin gelip duruma müdahale etmesi gerekir. Türkiye’nin birçok ilinden deprem bölgesine 760 teknik personel ve çalışanımızı yönlendirdik. İletişim ihtiyacının karşılanması için sahaya ekipmanları ulaştırmak hayati önemde. Ama bölgeye ulaşımda da ciddi bir problem var ve elektrik yok. Elektrik kesintileri için sahalara ek 1400 jeneratör ve 2 bin akü sevk ederek baz istasyonlarını yeniden aktif hale getirdik. Çalışanlarımız gece-gündüz durmaksızın sahada. Bu boyutta bir afetten sonra sektör olarak dört-beş günde önemli bir noktaya geldik. Sektörümüzdeki bütün ekiplere insan üstü çalıştıkları için çok teşekkür ediyorum” dedi.

Aksungur İHA ile uçan baz istasyonu devrede

Erkan, uçan baz istasyonu hakkında şöyle konuştu:

“Yaklaşık iki yıldır TUSAŞ (Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.) ve Orman Genel Müdürlüğü iş birliğiyle insansız hava aracıyla acildurum iletişimi için çalışmalar yürütüyoruz. TUSAŞ tarafından üretilen ve Turkcell iş birliğiyle üzerine baz istasyonu entegre edilen ülkemizdeki ilk çift motorlu İHA Aksungur, önceki akşam havalanarak depremden zarar gören Hatay üzerinde görev gerçekleştirdi. Aksungur İHA baz istasyonu, Hatay bölgesinde 13 bin feet yükseklikte uçarak yaklaşık 50 kilometre karelik bir alana hizmet verdi.”

Otomatik olarak GB, dakika ve SMS tanımlanıyor

Erkan, bölgede depremzedelerin iletişim ihtiyaçlarının karşılanması için otomatik devreye giren bir sistem olduğunu vurgulayarak, “Deprem saat kaçta olursa olsun, o bölgedeki acil durum prosedürümüz aktif oluyor. Herkese otomatik olarak her gün GB, dakika ve SMS tanımlıyoruz. Şu ana kadar 23 milyon adet acil iletişim paketi aktif ettik. Bölgede arama-kurtarma faaliyetlerinde görev yapan ekiplere de Kahraman Paketi ile destek oluyoruz” dedi.

Turkcell ailesi seferber oldu

Deprem felaketinden zarar görenler için tüm Turkcell çalışanlarının seferber olduğunu ifade eden Murat Erkan, “Çalışanlarımız bu depremde bambaşka bir birlik örneği ortaya koydu. Sadece çalışanlardan oluşan Turkcell Gönüllüleri, ayni ve nakdi milyonlarca liralık yardım toplayarak bölgeye ulaştırdı” diye konuştu.