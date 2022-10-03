'İstek Şarkı' cinayetine kurban giden müzisyen Onur Şener son yolculuğuna uğurlandı

Başkentte çalıştığı eğlence mekanına gelen kişilerin istek şarkısını söylemediği gerekçesiyle öldürülen müzisyen Onur Şener için cenaze töreni düzenlendi.

Çankaya’daki bir eğlence mekanında meydana gelen olayda, Solist Onur Şener (45), kendisinden istek şarkıda bulunan İlker K.’ye şarkıyı bilmediği için söyleyemeyeceğini belirtti. Bunun üzerine eğlence mekanının önünde Onur Şener ile İlker K. ve beraberindekiler arasında kavga çıktı. Kesici bir aletle vücuduna aldığı darbeler sonucu ağır yaralanan Şener, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve hayatını kaybetti. Olayla ilgili başta İlker Y. ile Ali G. Semih S., Jale E., ve Gözde G. olmak üzere toplam 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden İlker K., Ali G., Semih S., tutuklandı. J.E. ve G.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Cenaze töreninde göz yaşları sel oldu

Şener için Cebeci Asri Mezarlığında yer alan İsmet Oğultürk Camii’nde cenaze töreni gerçekleştirildi. Genç sanatçının cenazesine Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Şener’in ailesi ve yakınlarının yanı sıra müzik camiasından pek çok isim yer aldı. Gözyaşları içerisinde son yolculuğuna uğurlanan Şener’in cansız bedeni, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verilmek üzere defin alanına götürüldü. Şener’in daha önce eşinden boşandığı eşinden 5 buçuk yaşında bir kız çocuğu öğrenildi.

Anne Şener’den iç sızlatan kelimeler

Oğlunu kaybetmenin acısını yaşayan Anne Leyla Pınar Şener, “Bütün arkadaşlarına her yerde yardımcı olan, tüm iyiliklere koşan, hayvan ve insan sevgisiyle doluydu benim oğlum. Aslan yürekli ve cesurdu. Herkese bir iyiliği dokunmuştur. Kendisine geçmedi bu iyilikler. Oğlumu erkenden çaldılar benden” dedi.

Baba Erhan Şener ise, davanın sonuna kadar takipçileri olacaklarını ifade ederek, “Böyle bir ölümü hak etmiyordu. Yapanları Allah kahretsin. Peşini bırakmıyorum. Ne gerekiyorsa o yapılacak. Böyle bir şey bir daha olmasın. Yeter artık. Bu son olsun” diye konuştu.

Avukatından dava süreciyle ilgili açıklama

Şener’in yakın arkadaşı olan ve davanın vekili olan Avukat Meltem Banko, “Kendisi birkaç kişinin şımarıklığı yüzünden vahşice katledildi. Davanın peşini bırakmayacağız ve hepsinin ceza alması için büyük mücadele vereceğiz. Lütfen bu dava siyasallaşmasın. Biz Onur Şener davasıyla ilgili toplumun her kesiminden destek almaktayız. Birleştirici olalım. Hepimizin tek amacı bu canilerin en yüksek cezayı almamaları. Bu sadece Onur Şener’i değil, sahne alan tüm gece müzisyenlerini ilgilendirmektedir. Sanatçılardan destek bekliyoruz. Konserlerine başlamadan önce, dinleyicilerine bu olayı hatırlatsınlar. Gece faaliyet gösteren tüm mekanların da bir kez daha gözden geçirilmesi gerekmektedir. Farklı güvenlik zafiyetleri görüyoruz. Lütfen bu konuyu uzakta tutmayalım” şeklinde konuştu.

“Adalet herkes için lazım”

Şener’in arkadaşı Kaan Yalçın ise, “Bir babaya, çok değerli bir müzisyene kıyıldı. Davanın takipçisi olacağız. Bu sadece Onur’un ya da müzisyenlerin değil, gece çalışan bütün emekçilerin en büyük yarası. Kişini çalıştığı kurum burada önemli değil. Adalet herkes için lazım. Bunun siyaset ya da siyasallaşmayla bir ilgisi yok” ifadelerini kullandı.