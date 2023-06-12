'İstihbarat 101' en çok okunanlar listesinde 2. sırada

Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Ali Burak Darıcılı’nın yeni kitabı “İstihbarat 101” raflarda ki yerini aldı. En çok okunanlar listesinde 2. sırada yer alan İstihbarat 101 istihbarı faaliyet kavramları ve istihbaratın gayelerini okuyucularla buluşturuyor. Bilimsel ve akademik bir alan olarak istihbarat kavramının kökenlerine inilen kitapta ayrıca istihbaratın ilkeleri ve prensipleri de okuyucuyla paylaşılıyor. Günümüz istihbarat toplama yöntemlerinin teknoloji ve istihbarat bölümü altında inceleyen İstihbarat 101 ayrıca özel istihbarat şirketlerinin günümüzdeki konumlarını anlatıyor.

Raflarda kısa sürede tükendi

Yayınlandığı günle birlikte yoğun bir ilgi gören İstihbarat 101 raflarda kısa sürede tükendi. Kitabın basit ve sade bir dille istihbarat faaliyetlerini anlattığını dile getiren İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Ali Burak Darıcılı kitabında günümüz istihbarat gerçeklerinin de masaya yatırıldığını sözlerine ekledi. Kitabın yazılma gayelerinden bir tanesinin de Türk istihbarat ekolünün kendi milli akademik alanının oluşturulmasına katkı sunması olduğunu ifade eden Darıcılı İstihbarat 101’e gösterilen yoğun ilgiyle birlikte kitabın ilk baskısının 10 gün içinde tükendiğini de sözlerine ekledi.