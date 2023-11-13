'İz' gösterisi Atatürk'ün hatıralarını yaşatıyor

Mustafa Kemal Atatürk'ün hatıralarını yaşatan 'İz' gösterisi, salondakileri duygulandırdı.

'İz' gösterisi Atatürk'ün hatıralarını yaşatıyor
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Mustafa Kemal Atatürk’ün hatıralarını yaşatan ’İz’ gösterisi, salondakileri duygulandırdı.

Gala Kültür Sanat Merkezi tarafından büyük bir katılımla Bursa Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi’nde sahnelenen Mustafa Kemal Atatürk’ün hatıralarını yaşatan ’iz’ gösterisi, salonu dolduranları duygusal bir yolculuğa çıktı. Gösteri, Atatürk’ün çocukluk yıllarından başlayarak, kahramanlık dolu savaş dönemlerine, devrimlere ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna kadar uzanan önemli anları sergiledi.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Gala Kültür Sanat Merkezi Kurucusu Selçuk Yıldız, “Gösteri, Türk milletinin ortak değerleri ve birlik ruhunu pekiştirmeyi hedeflerken, aynı zamanda genç nesillere de tarihlerini daha yakından tanıma fırsatı sunuyor” ifadelerini kullandı.