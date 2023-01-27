'Jet Fadıl' lakaplı Fadıl Akgündüz ve yeğeni tutuklandı

Bayrampaşa’da Caprice Gold ve Caprice Maldivler gayrimenkul projelerinde devre mülk satışı yaptığı kişilerden para toplayarak projeyi tamamlamadığı iddia edilen ‘Jet Fadıl’ lakaplı Fadıl Akgündüz’ün yargılandığı davada mütalaa açıklandı. Savcılık, sanık Akgündüz’ün 6 bin 140 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti. Mahkeme, Fadıl Akgündüz ile yeğeni Mehmet Salih Obut’un tutuklanmasına hükmetti.

İstanbul Bayrampaşa’da Caprice Gold ve Caprice Maldivler gayrimenkul projelerinde devre mülk satışı yaptığı kişilerden para toplayarak projeyi tamamlamadığı iddia edilen ‘Jet Fadıl’ lakaplı Fadıl Akgündüz’ün yargılanmasına devam edildi. İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya tutuksuz sanık Fadıl Akgündüz Siirt’ten Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı. Mahkemede tutuksuz sanık Mehmet Salih Obut hazır bulunurken, bir kısım müştekiler ve tarafların avukatları da duruşmaya katıldı.

Duruşmada savunma yapan sanıklar önceki savunmalarını tekrarladıklarını söylediler.

Para teslim edildiği ancak inşaatın tamamlanmadığı belirtildi.

Savunmaların ardından esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, Caprıcegold Gayrimenkul Yatırım Turizm ve İnşaat Ticaret Limited Şirketi’nin Bayrampaşa’da bulunan iki proje için tüketicilere satış işlemine başladığını, tüketicilerden kira getirisi ve tapu teslimi taahhüdü ile devre mülk ve satışı yapılarak para toplandığını, satış işleminin 28 Mayıs 2014’e kadar devam ettiğini ancak sözleşmede taahhüt edilen tarih geçmesine rağmen inşaatın tamamlanmadığını ve devre mülklerin hak sahibi tüketicilere fiilen teslim edilmediğini aktardı. Mütalaada ayrıca, sözleşmede yazmasına rağmen müşterilere teslim edilecek tarihten itibaren ödenmesi gereken kira gelirlerinin de ödenmediği kaydedildi.

Satışı yapıldı ancak ortada inşaatın olmadığı vurgulandı

Açıklanan mütalaada, diğer bir projede ise tüketicilere devre tatil satışı yapıldığı ancak ortada yapımı devam eden bir otel inşaatının olmadığı, sonuç itibariyle bu projenin de gerçekleşme ihtimalinin bulunmadığı belirtildi.

6 bin 140 yıl hapis cezası talep edildi

Açıklanan mütalaada sanık Fadıl Akgündüz’ün ‘tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı’ suçundan 614 müştekiye karşı bin 842 yıldan 6 bin 140 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Mütalaada ayrıca, sanık Mehmet Salih Obut’un bin 803 yıldan 6 bin 10 yıla kadar, sanık Avniye Obut ile İbrahim Obut’un ise bin 800 yıldan 6 bin yıla kadar hapis cezası istendi.

6 sanığa beraat talebi

Sanıklar Mehmet Salih Obut, Avniye Obut ve İbrahim Obut hakkında bazı müştekiler yönünden aynı suçtan savcılığa suç duyurusunda bulunulmasının talep edildiği mütalaada, sanıklar Mehmet Fatih Obut, Birsen Akgündüz, Nurdan Atağan, Fidan Kılbaşı, Hüseyin Yiğit ve Bilgihan Kurtoğlu hakkında ise delil yetersizliğinden beraat kararı verilmesi istendi.

Fadıl Akgündüz ile yeğeni tutuklandı

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Fadıl Akgündüz ile muhasebeci olarak bilinen yeğeni Mehmet Salih Obut’un mevcut delil durumu ve ön görülen ceza miktarı dikkate alınarak tutuklanmasına karar verdi.

2 sanığa yakalama kararı

Sanıklar Avniye Obut ile İbrahim Obut hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkartan heyet, taraflara esasa ilişkin mütalaaya karşı savunma yapabilmeleri için süre verilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.

‘’Bugün çekirge bir sıçramış, iki sıçramış ama bugün de kanatları kırılmıştır’’

Duruşmanın ardından bazı mağdurlar ile avukatları Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı meydanında açıklama yaptılar. Dava avukatlarından Yaşar Metehanoğlu, ‘’Jet Fadıl 40 yıldan beri bu devleti oyalamakta, bu devletle oynamakta, bu devletin adaletini ve hukukunu hafife almaktadır. Bugün çekirge bir sıçramış, iki sıçramış ama bugün de kanatları kırılmıştır Allah’ın izniyle. 28 bin 130 kişiyi dolandırmış bulunan örgütlü nitelikli dolandırıcılık şebekesinin başı olan Jet Fadıl bugün tutuklandı. Böylece adaletin yerini bulduğu kanaatiyle mutluyuz, heyecanlıyız, sizleri de kutluyoruz’’ dedi.

Avukat Metehanoğlu daha sonra Jet Fadıl’ın dayısının da burada olduğunu ve mağdur edildiğini belirtti. Mağdur dayı Sait Obut ise kirayla geçindiğini ve elinden alındığı için mağdur olduğunu söyledi.

‘’Bunun örgütlü nitelikli dolandırıcılık sebebiyle tutuklanması ve hüküm verilmesi gerektiğini vurguluyoruz’’

Avukat M. Şahin Ömür ise mütalaa ile kendi görüşleri arasında bir fark olduğunu belirterek, ‘’Biz sadece nitelikli dolandırıcılıktan değil, bunun örgütlü nitelikli dolandırıcılık sebebiyle tutuklanması ve hüküm verilmesi gerektiğini vurguluyoruz. Tek başına değil; akrabalarıyla, arkadaşlarıyla ve ona inanan bir şebekeyle örgütlü olarak nitelikli dolandırıcılıktan ceza almasını istiyoruz’’ ifadelerini kullandı.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Jet Fadıl lakaplı Fadıl Akgündüz hakkında, ’Caprice Gold’ ve Maldivler’de projelerinde devre mülk satışı yaparak vatandaşları dolandırdığı iddiasıyla iddianame hazırlandı. Akgündüz’ün şirketlerinin ortakları olan ablası Avniye Obut, eniştesi İbrahim Obut ve yeğeni Mehmet Salih Obut da iddianamede aynı suçlamalarla sanık olarak yer aldı.

İddianamede, Caprice Gold Bayrampaşa ön ödemeli devre mülk ve Caprice Gold Maldivler’de ön ödemeli devre tatil projeleri çerçevesinde pek çok kişiden para toplandığı, buna rağmen projelerin bitirilmeyerek vatandaşların mağdur edildiği anlatıldı. Bayrampaşa Caprice Gold projesi bitirilmeden Maldivler’deki projenin satışa çıkarıldığı, bu şekilde nakit akışının sağlandığı, şirketin dolandırıcılık amacıyla kurulduğu vurgulandı.