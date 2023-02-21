'Juno'nun katıldığı operasyonda 37 kilo 600 gram uyuşturucu ele geçirildi

Van’da narkotik dedektör köpeği ‘Juno’nun da katıldığı operasyonda 37 kilo 600 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıs/şahıslara yönelik yürütülen operasyonların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan çalışmalar neticesinde; Tuşba ilçesinde tespiti yapılan bir ikamette narkotik dedektör köpeği Juno ile yapılan aramada 22 kilo 200 gram metamfetamin ve 15 kilo 400 gram eroin maddesi ele geçirilmiştir. Ele geçirilen uyuşturucu maddeyle ilgili olarak 2 şüpheli şahıs hakkında adli tahkikat başlatılmıştır” denildi.