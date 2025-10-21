'Kaçırıldı' denilen genç evinde çıktı, baba asılsız paylaşımlara isyan etti

Bursa’da sosyal medyada "polis tarafından kaçırıldı" iddialarıyla gündeme gelen Enes C. isimli genç evinde bulundu. Gencin babası, oğlunun sağlıklı ve güvende olduğunu belirterek, sosyal medyada yapılan asılsız paylaşımlara tepki gösterdi.

Edinilen bilgiye göre, sosyal medyada bazı hesaplar tarafından yapılan paylaşımlarda Enes C. adlı gencin polis olduğunu iddia eden kişiler tarafından tehdit edilerek evinden zorla alındığı ve kaçırıldığı öne sürüldü. "Demokratik kamuoyu" ifadeleriyle yayılan paylaşım, kısa sürede çok sayıda kişi tarafından paylaşıldı. Ancak iddiaların aksine Enes C.’nin evinde olduğu ve herhangi bir tehdit ya da alıkonulma durumunun söz konusu olmadığı ortaya çıktı. Gencin babası Tuncay C. yaptığı açıklamada, "Oğlum evinde, sağlığı ve keyfi yerinde. Sosyal medyada yazılanlar tamamen yalan" dedi.