'Kaçmıyorum, park ediyorum' dedi, alkollü çıktı

Bursa’da polis ekiplerinin uygulamasını görünce geri giden sürücü, “Park edeceğim, ondan durdum” dedi. Alkolmetreye üfleyen sürücü, 1 promil üzeri alkollü çıkınca, yalanları da peş peşe geldi.

Bursa’da polis ekipleri alkollü sürücülerin kabusu oldu. Gece saatlerinde yapılan uygulamalarda trafik canavarları tek tek yakalanırken, uygulama noktasını gören bir alkollü sürücü ise aracıyla geri geri kaçmaya çalıştı. Durumu fark eden polis, aracın etrafını sararken, araçtan inmek zorunda kalan sürücü, basın mensuplarına “Kaçmıyorum, park edecektim” dedi. Alkolmetreyi karşısında gören sürücü, bir süre üflememek için uğraşsa da cezasının artacağını öğrenince üflemek zorunda kaldı. Cihaza üfleyen sürücü 1 promil üzeri alkollü çıkınca bahaneler de peş peşe geldi. Alkollü sürücüye 4 bin liranın üzerinde ceza kesilirken, araç ise trafikten men edildi. Sürücünün çeşitli bahaneleri kameralara anbean yansıdı.