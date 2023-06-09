'Kadın Emeği Festivali' ile İstanbullu kadınlar, Kartal'da buluşacak

Kartal Belediyesi ve Kartal Halk Eğitim Merkezi, ‘Hayat Boyu Öğrenme Haftası’ çerçevesinde 14-18 Haziran 2023 tarihleri arasında Kadın Emeği Festivali’ne ev sahipliği yapacak. Onlarca renkli etkinliğe sahne olacak festivale, Türk Sinemasının Sultanı Türkan Şoray da onur konuğu olarak katılarak Kartallı kadınların sorularını yanıtlayacak.

Kartal’da kadın çalışmalarını ve dayanışmasını artırmak, kadınların sosyal ve ekonomik konumlarını güçlendirmek, karar mekanizmalarında, liderlik konumlarında varlıklarını desteklemek amacıyla önemli proje ve çalışmaları hayata geçiren Kartal Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, Kartal Halk Eğitim Merkezi ile birlikte 5 gün sürecek önemli bir etkinlik düzenliyor.

‘Hayat Boyu Öğrenme Haftası’ çerçevesinde ‘Kadın Emeği’ adının verildiği ve onlarca sürpriz etkinliğin yer aldığı festival, 14-18 Haziran 2023 tarihleri arasında İstanbul ve çevre illerden kadınları ağırlayacak.

Festival çerçevesinde her gün Kartal Meydanı’nda 11.00- 22.00 saatleri arasında halk eğitim kursu sergileri, kadın emeği pazarı ve Kartal’da bulunan sivil toplum kuruluşlarının hayır panayırlarının yanı sıra çeşitli söyleşi, konser, müzik ve sahne performansları gibi daha birçok eğlenceli etkinlik gerçekleşecek.

Festivalin açılışı, 14 Haziran Çarşamba günü saat 14.30 ‘da Kartal ilçe protokolünün de katılımları ile yapılacak.

14 Haziran Çarşamba günü saat 18.00’de gerçekleşecek olan “Kartallı Kadınlar Soruyor, Türk Sinemasının Sultanı Türkan Şoray Yanıtlıyor” söyleşisi ile de festivalin Onur Konuğu Türkan Şoray, Kartallı ve İstanbullu kadınlarla buluşacak.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, 5 gün boyunca dolu dolu bir program eşliğinde devam edecek olan festivale tüm Kartallı ve İstanbulluları davet etti.