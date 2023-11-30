'Kadın Olmanın Günahı' belgeseli İzmitlilerle buluşacak

5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü sebebiyle Nezihe Muhiddin’in hayatını ve kadın mücadelesindeki rolünü anlatan ‘Kadın Olmanın Günahı’ belgeseli, İzmitliler’le buluşacak.

İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü sebebiyle kadın mücadelesine dikkat çekecek. Mustafa Kemal Atatürk’ün 5 Aralık 1934’de kadınlara seçme ve seçilme hakkı vermesi ile birlikte her yıl Dünya Kadın Hakları Günü olarak kutlanan 5 Aralık, Türk kadını için önemle arz ediyor. Bu çerçevede Nezihe Muhiddin’in hayatını ve kadın mücadelesindeki rolünü anlatan "Kadın Olmanın Günahı" belgeseli İzmitliler’le buluşacak. Kadın hakları savunucusu Nezihe Muhiddin’in yaşam öyküsünün anlatıldığı "Kadın Olmanın Günahı" belgeseli, 4 Aralık Pazartesi günü Arasta Park AVM sinema salonunda saat 14.00 ve 19.00’da seyirciyle buluşacak. Yönetmenliğini Ümran Safter’in yaptığı, senaryosunu Ahsen Diner’in kaleme aldığı 60 dakikalık belgeselin çekimleri İstanbul, Ankara ve Boston’da gerçekleştirildi. Kadınların haklı mücadelesinin anlatıldığı belgesel film gösterimine katılmak isteyen vatandaşlar, İzmit Belediyesi’ne telefonla arayarak kayıt oluşturabiliyor.