'Kağıthane Deneyim Okulu'' başladı

Kağıthane Belediyesi’nin düzenlediği "Kağıthane Deneyim Okulu’’ projesi başladı. Projenin açılış etkinliğine eski Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’da katıldı. Karaismailoğlu projeyle ilgili, ‘’Deneyim Okulu’nda Kağıthane’de yaşayanların sosyal hayatta ve hizmet sektöründe bir öğrenciyi karşılarında görmeleri hem vatandaşımız açısından güzel bir tecrübe, hem de öğrencilerimiz açısından çok değerli kazanımlar elde edecekleri bir uygulama’’ dedi.

Kağıthane Belediyesi tarafından bu yıl 2.’si düzenlenen "Kağıthane Deneyim Okulu’’ projesi başladı. 16-23 yaş aralığındaki gençlerin deneyim kazanmaları, yeni arkadaşlıklar edinmeleri amacıyla oluşturulan projenin açılışı Kağıthane Belediye Binası’nın bahçesinde gerçekleştirildi. Açılışa eski Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin ve gençler katıldı. Gerçekleştirilecek olan projede, yüzlerce öğrenci sahada belediye işlerinde çalışıp vatandaşlara hizmet ederek mesleki deneyim kazanacak.

Projenin açılış programında konuşan eski Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Bugün Kağıthane Belediyesi’nin çok güzel bir çalışmasıyla birlikteyiz. Tabi bunlar güzel işler. Vatandaşlarımızın, gençlerimizin belediye çalışmalarına katılması, özellikle eğitim gören genç kardeşlerimizin yaz aylarında bazı şeyleri deneyimleyebilmeleri için çok önemli bir fırsat. İnşallah burada kazanacakları tecrübeler, çalışma hayatlarında çok kıymetli olacak. Kağıthane’de güzel işler oluyor, Kağıthane İstanbul’un parlayan yıldızı. Sayın başkanımız çok güzel projelere imza atıyor. Onların yanında da her zaman var olacağız. Bu deneyim okulun da Kağıthane’de yaşayanların sosyal hayatta ve hizmet sektöründe bir öğrenciyi karşılarında görmeleri hem vatandaşımız açısından güzel bir tecrübe, hem de öğrencilerimiz açısından çok değerli kazanımlar elde edecekleri bir uygulama. Burada olmaktan gurur duyuyorum ve başkanımızın başarılarının devamını diliyorum" dedi.

"Yüzlerce öğrencimiz Kağıthane Belediyesi’nin sahada yapmış olduğu hizmetlerle birlikte vatandaşlarımıza hizmet etmiş olacak’’

Proje ile ilgili konuşan Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, "Kağıthane Deneyim Okulu, gençlerimize ve öğrencilerimize hayırlı olsun. Kağıthane Belediyesi olarak bu yıl 2.’sini düzenliyoruz. Yüzlerce öğrencimiz Kağıthane Belediyesi’nin sahada yapmış olduğu hizmetlerle birlikte vatandaşlarımıza hizmet etmiş olacak. Zabıta olacaklar, sokak hayvanlarını besleyecekler, denetimlerde bulunacaklar, asfalt dökecekler, fen işleri çalışmalarına destek sağlayacaklar, diğer birimlerimizde de çalışmada bulunacaklar. Böylece hayatta hiç tecrübe etmedikleri dalları tecrübe etmiş olacaklar. Üniversite öğrencilerimiz, üniversite sınavına yeni girmiş kardeşlerimiz var. Her birisi önümüzdeki hayatlarında bu güzel deneyimlerle beraber güzel hatıra ve arkadaşlıklar edinmiş olacaklar. Gençlerimizi şimdiden tebrik ediyoruz, başarılar diliyoruz. İnşallah burada öğrendikleriyle empati yetenekleri gelişecek ve ülkemizin kalkınmasına büyümesine katkı sağlamış olacaklar’’ şeklinde konuştu.