'Kahraman Türk Kadınları ve Folklorik Bebekler Sergisi' Gölcük'te açıldı

"Kahraman Türk Kadınları ve Folklorik Bebekler Sergisi" Gölcük Belediyesi Sanat Galerisi’nde sanatseverlerle buluştu.

Gölcük Belediyesi ve Gölcük Kent Konseyi iş birliğinde düzenlenen, Kültür ve Turizm Bakanlığı Geleneksel El Sanatları Folklorik Bez Bebek Sanatçısı Naz Camkıran’ın sanatçı ve küratörlüğünü üstlendiği sergi ilgi çekti. Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, açılışta yaptığı konuşmada, Anadolu’nun sembol ve kahraman kadınlarının sanatla buluşturularak gelecek kuşaklara tanıtılmasının önemine değindi. Sezer, sergide emeği geçenlere teşekkür etti. Konuşmaların ve kurdele kesiminin ardından sergiyi gezen katılımcılar Sanatçı Naz Camkıran’dan eserler hakkında bilgi aldı.

Törene; Kocaeli Valisi İlhami Aktaş’ın eşi Songül Aktaş, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Berna Abiş, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer ve eşi Türkan Sezer, Kent Konseyi Başkanı Fatih Bayram, serginin sanatçı ekibinden Sevil Adıyaman, Selma Cebeci, Arzu Sarıer Koç, Fatma Gümüş, Özlem Erdemir ve Reyhan Tezsay, Gölcük Kent Konseyi Kadın Meclisi üyeleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.