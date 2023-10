'Kalbi kollarından büyük' hemşireye teşekkür yağıyor

TAKİP ET

Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü’nde Göz Polikliniği’nde sorumlu hemşire olarak çalışan Ali İhsan Odabaş, mesleğine ve hastalara gösterdiği ilgiden dolayı vatandaşların teşekkür yağmuruna tutuldu. Şu ana kadar CİMER’den 85 teşekkür belgesi alan Odabaş, “Sağlıkta şiddetin arttığı son dönemlerde bu tarz teşekkürlerin gelmesi oldukça mutlu ediyor. Gönül ister ki hiçbir şiddet olayı yaşanmasın, herkes sağlıklı bir şekilde tedavisini olarak mutlu bir şekilde hastaneden ayrılsın” dedi.

SEAH Korucuk Kampüsü Göz Polikliniği’nde sorumlu hemşire olarak çalışan Ali İhsan Odabaş’ın mesleğine ve hastalara duyduğu saygı karşılıksız kalmadı. Gelen tüm hastalara kendi yakını gibi davranan Odabaş, vatandaşlar tarafından takdir gördü. Yaklaşık 6 yıldan beri vatandaşlar, CİMER ve Hasta Hakları Birimi aracılığıyla Odabaş’a teşekkür mektubu yazıyor. Aldığı belgelerle mutlu olan Odabaş, yaptığı mesleğe adeta dört elle sarılıyor.

“Her sabah evden annemin ‘hastalara iyi davran’ öğüdüyle çıkıyorum”

Her gün annesinin öğüdüyle evden çıktığını aktaran Odabaş, “Öncelikle her sabah evden çıkarken ‘hastalara iyi davran, kimsenin kalbini kırma’ diyen melek gibi bir anneye sahibim. Ekip olarak hepimiz çok koordineli, sevgi ve saygı çerçevesinde çalıştığımız için aslında bu tarz teşekkürlerin gelmesini çokta yadırgamıyoruz. Tabi bu gelen teşekkürler bizi çok mutlu ediyor. Yaptığım işin görünmesi, vatandaşa verdiğim hizmetin karşılık görmesi mutlu ediyor ve çokta motive oluyorum. Bu teşekkürler geldikçe işime, milletime ve vatandaşımıza karşı olan sevgim, saygım artıyor ve daha adapte şekilde çalışıyorum. Günüm daha iyi geçiyor ve uyurken daha mutlu, huzurlu bir şekilde uyuyorum. Yaklaşık 5-6 yıldır belli aralıklarla CİMER’den teşekkür belgeleri geliyor. Şuana kadar 85 tane CİMER’den ve bizim Hasta Hakları Birimi’nden teşekkür belgesi aldım” dedi.

“Sağlıkta şiddetin arttığı son dönemlerde bu tarz teşekkürlerin gelmesi oldukça mutlu ediyor”

Meslektaşlarına örnek oluşturacak davranışlarda bulunan Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü Göz Polikliniği sorumlu hemşiresi Ali İhsan Odabaş, “Araştırmadım ama ülkemizde bu şekilde fazla teşekkür belgesi alan bir hemşirenin daha olduğunu sanmıyorum. Tabi olursa da daha mutlu ve onore olurum. Bu tarz meslektaşlarımın sayısının artmasını da özellikle diliyorum. Sağlıkta şiddetin arttığı son dönemlerde bu tarz teşekkürlerin gelmesi oldukça mutlu ediyor. Gönül ister ki hiçbir şiddet olayı yaşanmasın, herkes sağlıklı bir şekilde tedavisini olarak mutlu bir şekilde hastaneden ayrılsın, tek temennimiz bu. Bu teşekkürleri herkese örnek olsun diye saklıyorum” diye konuştu.

“Ben bu teşekkürleri tüm meslektaşlarım adına kabul ediyorum”

Hastalara kendi yakını gibi davrandığını ifade eden Odabaş, “Polikliniğe gelen herkesi kendi annemiz, babamız, ağabeyimiz, kardeşimiz gibi görüyoruz ve daha motive şekilde çalışıyoruz. Ekip olarak; hocalarımız, hemşire, personel, sekreter arkadaşlarımız hepimiz aynı fikirde çalışıyor. Hepsinden çok memnunum, ayrı ayrı şahsım adına teşekkür ederim. Ben bu teşekkürleri tüm meslektaşlarım adına kabul ediyorum. Sonuçta biz bir ekip, aile olarak çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

“Birçok hastadan şunu duydum; ‘kalbi, kollarından büyük adam’”

Hastaların kendisine taktığı lakaptan da bahseden Odabaş, “Hastalar beni çok seviyorlar, ben de onları çok seviyorum. Oğlum, kardeşim, ağabeyim diyen var. Birçok hastadan şunu duydum; ‘kalbi, kollarından büyük adam.’ Bu benim çok hoşuma gidiyor, birilerinin sizin kalbinizi görmesi gerçekten insanı mutlu ediyor. Beni de hem mutlu hem de motive ediyor. Bazen de formasına sığmayan adam da diyebiliyorlar. Hastalar böyle bir lakapta takıyorlar. Ben izinli olduğum günlerde polikliniğe gelen hastaların Ali bey nerede diye sordukları, selam bıraktıkları ve hatta masama not bıraktıkları bile oluyor. Güzel bir aile bağımız oluştu. Özellikle Mustafa Kemal Atatürk’ün, ‘Vatanını en çok seven görevini en iyi yapandır’ sözü masamın üzerinde asılı şekilde duruyor ve bunu her gördükçe motive oluyorum. Ona bakarak vatandaşa, işime saygım artıyor ve daha istekli bir şekilde çalışıyorum” ifadelerini kullandı.