SUBÜ’nün kalite güvencesi çalışmaları doğrultusunda, ‘TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi’ eğitimleri verildi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Kalite Koordinatörlüğü, üniversitenin kalite güvencesi çalışmaları doğrultusunda ‘TS EN ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi’ ile ilgili eğitim serilerini tamamladı. Bu çerçevede Senato Toplantı Salonu’nda ve Rektörlük Konferans Salonu’nda Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Eğitim Uzmanı Fuat Özkök tarafından ‘TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Temel Eğitimi’ ve ‘İç Tetkik Eğitimi’ verildi. Eğitimlere SUBÜ’nün akademik birimlerindeki kalite elçileri katıldı. Elçiler eğitimlerin ardından ‘iç tetkikçi’ unvanı kazandı.