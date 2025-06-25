'Kalp ve böbrek hastaları sıcak çarpmasına karşı daha dikkatli olmalı'

Yaz aylarında artan sıcak çarpması riski hakkında uyarılarda bulunan İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Kamil Cezgin, "Yüksek sıcaklık ve yüksek nem seviyeleri, sıcak çarpmasına yol açabilir. Kalp hastalığı, solunum problemleri, diyabet, obezite ve böbrek hastalığı gibi kronik sağlık sorunları olan bireyler, sıcak çarpması açısından daha fazla risk altındadır. Sıcak havalarda vücudun su kaybını önlemek için yeterli miktarda sıvı tüketmek önemlidir" dedi.

Medical Park Ataşehir Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Kamil Cezgin, sıcak çarpması hakkında açıklamalarda bulundu.

Sıcak çarpmasının, vücut sıcaklığının aşırı yükselmesiyle ortaya çıkan ve hayati tehlike oluşturan bir durum olduğunu söyleyen Uzm. Dr. Cenzgin, "Normalde vücut, sıcaklık dengesini korumak için terleme yoluyla ısısını düzenler. Ancak aşırı sıcak ve nemli bir ortamda uzun süre kalmak veya yoğun fiziksel aktivite sırasında bu mekanizma başarısız olabilir. Sonuçta vücut aşırı ısınır ve ısı düzenleme sistemi etkilenir. Aşırı sıcaklık, vücut organlarının ve sistemlerinin normal işlevlerini etkileyebilir ve hayati organlara zarar verebilir" diye konuştu.

"Yüksek sıcaklık ve nemli hava koşulları neden olabilir"

Sıcak çarpmasının nedenlerinden bahseden Uzm. Dr. Cezgin, "Yüksek sıcaklık ve nemli hava koşulları sıcak çarpmasına neden olabilir. Bu koşullar altında vücut, terleme yoluyla ısısını düzenleyemez ve sıcaklık artışı oluşur. Aşırı sıcak ve nemli bir ortamda uzun süre kalmak, sıcak çarpmasının riskini artırır. Özellikle açık havada çalışan işçiler, sporcular, askerler ve açık hava etkinliklerine katılan bireyler bu risk altındadır. Sıcak havalarda yoğun fiziksel aktivite de sıcak çarpmasına neden olabilir. Vücut ısısının artmasına ve terleme oranının yükselmesine yol açar. Bu da sıcak çarpması riskini artırır. Özellikle aşırı egzersiz yapan sporcular ve fiziksel işlerde çalışan bireyler bu risk altındadır" şeklinde konuştu.

"İleri yaştakiler risk altında"

İleri yaş ve kronik hastalığı olanların da risk altında olduklarının altını çizen Uzm. Dr. Cezgin, "İleri yaştakiler ve çocuklar sıcak çarpması açısından daha savunmasızdır. Vücut ısı düzenleme mekanizmalarının daha az etkili olduğu yaşlılarda sıcak çarpması riski artar. Kalp hastalığı, solunum problemleri, diyabet, obezite ve böbrek hastalığı gibi kronik sağlık sorunları olan bireyler de sıcak çarpması açısından daha fazla risk altındadır. *Bunların dışında bazı ilaçlar, vücut ısı düzenlemesini etkileyerek sıcak çarpması riskini artırabilir. Özellikle antidepresanlar, antihistaminikler ve bazı tansiyon ilaçları bu riski artırabilir" dedi.

"Yüksek ateş ve baş dönmesi görülebilir"

Uzm. Dr. Cezgin, sıcak çarpmasında görülebilecek belirtileri şöyle açıkladı:

Yüksek ateş: Vücut sıcaklığı tehlikeli seviyelere yükselirken, kişinin ateşi hızla artar. Genellikle 40 derece veya daha yüksek bir ateş görülebilir.

Nabız hızlanması: Kalp, vücudu soğutmak için daha fazla çalışır. Bu nedenle nabız hızlanır ve derinleşir. Nabız, normalden daha hızlı atar.

Baş dönmesi ve sersemlik: Kişi baş dönmesi ve sersemlik hissi yaşayabilir. Denge sorunları ortaya çıkabilir ve kişi zorlukla ayakta durabilir.

Ciltte değişiklikler: Sıcak çarpması durumunda cilt renginde değişiklikler görülebilir. Cilt kızarabilir veya solgunlaşabilir. Cilt sıcak ve kuru olabilir.

Şiddetli baş ağrısı: Yoğun baş ağrıları ortaya çıkabilir. Baş ağrısı genellikle şiddetli ve dayanılmaz olabilir.

Halsizlik ve yorgunluk: Vücut sıcaklık düzenlemesindeki bozukluk nedeniyle enerji düşebilir ve kişi halsizlik ve yorgunluk hissi yaşayabilir.

Nefes darlığı: Nefes alıp vermede zorluk yaşanabilir. Nefes darlığı hissi oluşabilir.

Bulantı ve kusma: Sıcak çarpması belirtileri arasında bulantı ve kusma da görülebilir. Vücutta su ve elektrolit dengesindeki bozulma nedeniyle sindirim sistemi etkilenebilir.

"Sıcak çarpmasını önleyecek tavsiyeler"

Uzm. Dr. Cezgin, sıcak çarpmasından korunmak için şu önerilerde bulundu:

"Sıcak havalarda vücudun su kaybını önlemek için yeterli miktarda sıvı tüketmek önemlidir. Özellikle su, elektrolit içecekleri veya sporcu içecekleri gibi hidrasyonu destekleyen içecekler tercih edilmelidir. Sıvı alımı düzenli ve sürekli olarak yapılmalıdır. Yüksek sıcaklık ve nemin olduğu zamanlarda, mümkün olduğunca serin bir ortamda kalınmalıdır. Klima kullanmak, gölgeli veya havalandırmalı alanlarda bulunmak, sıcak çarpmasını önlemek için önemlidir. Sıcak çarpmasından korunmak için nefes alabilen kumaşlardan yapılmış giysileri tercih etmek uygun olur. Hafif renkli ve gevşek giysiler, terlemeyi artırarak vücut sıcaklığının düzenlenmesine yardımcı olur. Yoğun fiziksel aktiviteler, en sıcak saatlerde yapılmaktan kaçınılmalıdır. Özellikle öğle saatlerindeki güneşin en yoğun olduğu dönemde aktiviteleri sınırlamak veya gölgeli alanlarda gerçekleştirmek önemlidir. Şapka veya şapka benzeri bir başlık takmak, güneş ışınlarından korunmaya yardımcı olur. Hava durumu raporlarını düzenli kontrol etmek, yüksek sıcaklık ve nem koşullarında bilinçli olmanızı sağlar. Buna göre planlar yapmak ve gerektiğinde önlemler almak önemlidir."

"Sıcak çarpması durumunda vücut sıcaklığı düşürülmeli"

Tedavi yollarına değinen Uzm. Dr. Cezgin, "Sıcak çarpması durumunda en önemli adımlardan biri, vücut sıcaklığını hızlı bir şekilde düşürmektir. Hasta serin bir ortama alınır, giysileri çıkarılır, soğuk kompres veya buz uygulanır. Sıcak çarpması durumunda vücuttaki sıvı ve elektrolit dengesinin düzeltilmesi önemlidir. Sıvı kaybını yerine koymak için oral veya intravenöz yolla sıvı takviyesi yapılır. Hastanın semptomlarına yönelik tedavi önlemleri alınır. Baş ağrısı için ağrı kesiciler, bulantı ve kusma için bulantı kesiciler kullanılabilir. Bilinç değişiklikleri varsa, hastanın solunumu ve dolaşımı desteklenir. Sıcak çarpması ciddi bir durum olduğunda hastanın hastaneye yatırılması gerekebilir. Hastanede, durumu izlenir ve gerektiğinde ileri tedavi yöntemleri uygulanır" şeklinde konuştu.