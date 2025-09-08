'Kanlı ay' tutulması manzarası

Halk arasında kırmızı renginden dolayı ’kanlı ay’ olarak da bilinen tam ay tutulması, dün akşam Kocaeli başta olmak üzere Türkiye’nin birçok noktasından izlendi.

Ayın, Dünya’nın gölgesine girmesiyle oluşan ve kızıl-turuncu tonlara büründüğü bu nadir gök olayı, Avrupa, Asya, Afrika ve Avustralya’da olduğu gibi Türkiye’de de görsel bir şölen sundu.

Türkiye saati ile dün saat 19.28 sıralarında parçalı tutulma ile başlayan gök olayı, saat 20.30 sıralarında ayın Dünya’nın gölgesine tamamen girmesiyle en belirgin halini aldı. Yaklaşık 1 saat 22 dakika süren tam tutulma evresinde ay, bakır kırmızısı bir renge büründü.

Kocaeli’de de ilgiyle takip edilen ’kanlı ay’, özellikle kentin yüksek ve kırsal kesimlerinde çıplak gözle net bir şekilde görüldü. Birçok vatandaş bu anı fotoğraf makineleri ve cep telefonlarıyla kaydedildi.