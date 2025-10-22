'Karaciğer yağlanması sessiz ilerliyor'

Karaciğer yağlanmasının genellikle belirti vermeden ilerlediğini belirten İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Rabia Deniz Göktürk, "Karaciğer yağlanması başlangıçta sessiz ilerler ama erken dönemde teşhis edilirse tamamen geri döndürülebilir. Obezite, diyabet veya yüksek kolesterol gibi risk faktörleri olan herkesin düzenli sağlık kontrolünü aksatmaması gerekir" dedi.

Medical Park Bahçelievler Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Rabia Deniz Göktürk, karaciğer yağlanması hakkında açıklamalarda bulundu.

"Karaciğer hücrelerinde fazla yağ birikmesiyle oluşuyor"

Karaciğer yağlanmasının karaciğer hücrelerinde normalden fazla yağ birikmesiyle oluştuğunu söyleyen Uzm. Dr. Göktürk, "Karaciğerin ağırlığının yüzde 5 ila 10’undan fazlası yağdan oluştuğunda, bu durum karaciğer yağlanması olarak adlandırılır" diye konuştu.

Hastalığın aşırı alkol kullanımına bağlı (alkolik) ve alkolden bağımsız (alkolik olmayan) olmak üzere iki tipi bulunduğunu ifade eden Uzm. Dr. Göktürk, özellikle alkolik olmayan karaciğer yağlanmasının son yıllarda giderek yaygınlaştığını söyledi.

"Obezite, hareketsizlik ve yanlış beslenme en önemli nedenler"

Karaciğer yağlanmasında insülin direnci, obezite, yüksek kolesterol ve hareketsiz yaşamın başlıca risk faktörleri arasında yer aldığına dikkat çeken Uzm. Dr. Göktürk, "Fazla kilo, aşırı yağlı beslenme, şekerli ve işlenmiş gıdalar karaciğerde yağ birikimini artırır. Düşük lifli, yüksek kalorili diyetler ve früktoz içeren içecekler karaciğerin yağlanmasını hızlandırır. Hareketsiz yaşamın da süreci hızlandırmaktadır. Kaslar glikozu daha az kullandığında yağ yakımı azalır. Karın çevresinde biriken yağlar karaciğer için ciddi risk oluşturur" şeklinde konuştu.

"Belirti vermeden ilerliyor"

Uzm. Dr. Göktürk, karaciğer yağlanmasının genellikle belirti vermeden ilerlediğine dikkat çekerek şu bilgileri paylaştı:

"Birçok hastada tesadüfen yapılan ultrason veya kan testlerinde fark edilir. İleri evrelerde yorgunluk, halsizlik, iştahsızlık, karın sağ üst bölgesinde ağrı, kaşıntı veya sarılık görülebilir. Ancak erken teşhis edilirse karaciğer kendini tamamen yenileyebilir."

"Tanıda kan testleri ve ultrason yeterli olabilir"

Tanıda genellikle karaciğer enzimlerine ve ultrason bulgularına bakıldığını belirten Uzm. Dr. Göktürk, "Gerekli durumlarda karaciğerin yapısını değerlendirmek için MR ya da elastografi yapılabilir. Kesin tanı biyopsiyle konur ama bu her zaman gerekmez" dedi.

"Haftada en az 150 dakika yürüyüş önemli"

Karaciğer yağlanmasının tedavisinde en etkili yöntemin yaşam tarzı değişiklikleri olduğunu vurgulayan Uzm. Dr. Göktürk, "Akdeniz tipi beslenme, zeytinyağı, sebze, tam tahıllar, enginar ve yeşil çay gibi antioksidan içeriği yüksek gıdalar karaciğer dostudur. İşlenmiş gıdalardan uzak durmak, düzenli egzersiz yapmak ve kilo vermek en etkili korunma yollarıdır. Haftada en az 150 dakika yürüyüş veya yüzme gibi aerobik egzersizler karaciğer sağlığını korur. Kilo kaybı yavaş ve dengeli olmalıdır. Hızlı kilo vermek karaciğeri zorlayabilir" dedi.

"İleri evrelerde siroz ve kanser riski artıyor"

Tedavi edilmeyen karaciğer yağlanmasının iltihaplanma (NASH) ve fibrozis gelişimine yol açabileceğini belirten Dr. Göktürk, "Bu durum ilerlerse siroz ve karaciğer yetmezliği hatta karaciğer kanseri gelişebilir. Ancak düzenli kontroller ve sağlıklı yaşamla bu tablo önlenebilir" dedi.

"Erken fark edilirse tamamen geri döndürülebilir"

Uzm. Dr. Rabia Deniz Göktürk, son olarak şu uyarıda bulundu:

"Karaciğer yağlanması başlangıçta sessiz ilerler ama erken dönemde teşhis edilirse tamamen geri döndürülebilir. Obezite, diyabet veya yüksek kolesterol gibi risk faktörleri olan herkesin düzenli sağlık kontrolünü aksatmaması gerekir."