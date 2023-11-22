'Karagöz Göklerde' engelsiz miniklere tebessüm oldu

Çocuklar için özel kültür-sanat etkinlikleriyle yüzleri güldüren Sakarya Büyükşehir Belediyesi, engelli çocuklar için hazırladığı “Karagöz Göklerde” sahnesiyle miniklerin yüzünde tebessüm oldu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi kültür, sanat ve eğlence alanında gerçekleştirdiği organizasyonlarla binlerce vatandaşa dokunuyor. Bu çerçevede özellikle çocuklar için dolu dolu geçen Kasım Ayı Kültür Etkinlikleri programları, anlamlı bir programla devam etti. Arifiye’de bulunan engelli çocukların eğitim gördüğü Arifiye Özel Eğitim Anaokulu’nda meddah sanatçısı Seçkin Bayramoğlu’nun hazırladığı “Karagöz Göklerde” sahne aldı.

Çocukları güldürürken bilgilendiren, kültürümüzü ve değerlerimizi eğlenceli bir oyunla aktaran sahne, çocuklara keyifli anlar yaşattı. Program sonrası yapılan etkinlik dolayısıyla veliler Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce’ye ve Sakarya Büyükşehir Belediyesi çalışanlarına bu anlamlı etkinlikten dolayı teşekkür etti.