'Kardeş aile projesi' Yıldırım'da yaraları sarıyor

Milliyetçi Hareket Partisi’nin (MHP) deprem felaketinden etkilenen ailelere yönelik başlattığı, ’Kardeş Aile Projesi’ Yıldırım’da yaraları sarmaya başladı.

MHP Genel Sekreteri ve Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman tarafından kamuoyuyla paylaşılan proje; deprem bölgesinden Bursa’ya gelen vatandaşların yaralarını sarmayı hedefliyor. ’Kardeş Aile Projesi’ çerçevesinde harekete geçen MHP Yıldırım İlçe Başkanlığı, Yıldırım’a yerleşen misafir aileleri ziyaret ederek, ihtiyaçlarını tespit ederek, gönüllü kardeş aileler aracılığıyla sıkıntılarını gidermeye çalışıyor. MHP Yıldırım İlçe Başkanı Kadir Taşçı, "Bursa’dan başlattığımız ’Kardeş Aile Projesi’ni Yıldırımda hayata geçirdik. Yöneticilerimiz, ülküdaşlarımız tüm teşkilat mensuplarımız birer kardeş aile olduk. Depremin ilk anından itibaren var olan gönül seferberliğimizle Yıldırım’da misafir ettiğimiz ailelerimizin yaralarına merhem olmaya çalışıyoruz. Hedefimiz, her ailemizi, kendilerine destek olmak isteyen gönüllü kardeş ailelerle buluşturabilmek" dedi.

Depremden etkilenerek Yıldırım’a gelen vatandaşların hayata yeniden tutunma gayretlerine dikkat çeken Taşçı, sözlerine şöyle devam etti:

“Kimsenin kuşkusu olmasın! Devletimiz vatandaşlarımızın bütün ihtiyaçlarını karşılayacak güçte olup gereğini yapmaktadır. Bizler de tüm imkanlarımızla, yönetici arkadaşlarımızın, ülküdaşlarımızın koyduğu katkılarla kendi üzerimize düşeni yapıyoruz. Misafirlerimiz Yıldırım’da oldukları sürece teşkilatımızın güçlü ve şefkatli ellerinin üzerlerinde olduğunu göreceklerdir. Depremden etkilenen bütün vatandaşlarımızın Türkiye’nin hangi kentine giderlerse gitsinler yalnız olmadıklarını, bu zor zamanlarda Milliyetçi Hareket Partisi’nin yanlarında olduğunu bilmelerini istiyoruz. Yalnız değiller, omuz omuza vererek hep birlikte ayağa kalkacağız. Bu konuda Milletimizin sarsılmaz birliğine ve vicdanına sonuna kadar güveniyoruz.”

Taşçı, “Biz, ulaşabildiğimiz kadar aileye ulaşarak dertlerine bir nebze olsun derman olmaya, sıkıntılarını gidermeye çalışıyoruz. İhtiyaçları belirliyor, eksiklerini temin ediyoruz. Ancak biliyoruz ki ne kadar çok olursak o kadar güçlü oluruz. Gelin Yıldırımlılar olarak hepimiz birer kardeş aile edinerek desteklerimizi taçlandıralım. Daha çok aileye ulaşalım. Yaralarımızı daha hızlı saralım. Bursa kardeş aile kenti olsun” dedi.

Yıldırımlı vatandaşlara da teşekkür eden Taşçı, Yıldırım’a yerleşen misafir aileleri ziyaret etmeye devam edeceklerini, bütün enerjilerini yaralara merhem olmak için harcayacaklarını belirtti.