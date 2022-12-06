'Kariyer Ofisi' tarafından 2 binden fazla vatandaş istihdam edildi

Ankara Keçiören Belediyesi tarafından kurulan Kariyer Ofisi 2 binden fazla vatandaşa iş imkanı sağladı.

Keçiören Belediyesinin istihdam ofisi olarak hizmet veren Kariyer Ofisi üç buçuk yılda 2 binden fazla vatandaşa iş imkanı sağladı. Kariyer Ofisi aynı zamanda çalışma hayatına yeni başlayan vatandaşlara kariyer planlaması da yaparak bulundukları işte ve iş yerinde kalıcı olmaları için rehberlik desteği de veriyor.

Keçiören’deki başvuru merkezi olarak da hizmet veren Kariyer Ofisi’nin işverenlere personel bulma konusunda da büyük kolaylık sağladığını söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Kariyer Ofisimiz kurulduğu günden itibaren 2 binden fazla vatandaşımızı yeni işleriyle buluşturdu. İşverenlerimize de personel bulma konusunda önemli hizmetler veriyor. Farklı meslek dallarına sahip vatandaşlarımızın başvurularını alıyor, onları uygun pozisyondaki işlere yönlendiriyoruz. İş arayan ile işveren arasında köprü vazifesi gören Kariyer Ofisimiz tüm hızıyla iş bulmaya devam ediyor” dedi.

İş arayan vatandaşlar ve işverenler Kariyer Ofisi’ne hem belediyenin kurumsal internet sitesi üzerinden çevirim içi hem de belediye hizmet binasında bulunan Kariyer Ofisi Biriminden yüz yüze başvuru yapabiliyor.