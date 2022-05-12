'Kaşıkçı Elması Çalındı' iddialarına Topkapı Sarayı'ndan açıklama geldi

Kaşıkçı Elması'nın çalındığı iddialarının sosyal medyada hızla yayılmasının ardından Topkapı Sarayı Daire Başkanı İlhan Kocaman açıklamalarda bulundu. Kocaman, 'Turizmi baltalamak için olduğu kanaatindeyiz. Sahtecilik asla söz konusu değildir' dedi.

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  • 12.05.2022 14:26
  • Güncelleme: 12.05.2022 14:54
'Kaşıkçı Elması Çalındı' iddialarına Topkapı Sarayı'ndan açıklama geldi
SHA Silivri Haber Ajansı - SHA Editör

Kaşıkçı Elması’nın çalındığı iddialarının sosyal medyada hızla yayılmasının ardından Topkapı Sarayı Daire Başkanı İlhan Kocaman açıklamalarda bulundu. Kocaman, “Turizmi baltalamak için olduğu kanaatindeyiz. Sahtecilik asla söz konusu değildir” dedi.

Topkapı Sarayı Müzesi’nde sergilenen Kaşıkçı Elması’nın çalındığına yönelik iddialar sosyal medyada hızla yayıldı. İddialar üzerine Topkapı Sarayı Daire Başkanı İlhan Kocaman açıklamalarda bulundu. 14 Ekim 2019 tarihinden itibaren Topkapı Sarayı’nın Dış Hazine Bölümü’nde sergilenen ve ziyarete açık olan elmasla ilgili sahteciliğin asla söz konusu olmadığını söyledi.

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“Turizmi baltalamak için olduğu kanaatindeyiz”

Topkapı Sarayı Daire Başkanı İlhan Kocaman açıklamasında, “Şu anda eserimiz burada sergileniyor. Güvenliğiyle ilgili ya da başka bir konuda speküle edilemez. Haberlerin kasıtlı olduğuna inanıyoruz. Şu dönem özellikle pandemiden sonra her gün 10-15 bin ziyaretçimiz burayı ziyaret ediyor. Pandemiden önceki sayıya ulaştık. Bu dönem bunun gündeme gelmesi biraz da turizmi baltalamak için olduğu kanaatindeyiz” ifadelerine yer verdi.

“Hazine bölümü açılıncaya kadar silahların arasında sergilemeyi planladık”

Kaşıkçı elmasının daha önceden Topkapı Sarayı’ndaki Fatih Köşkü’nde sergilendiğini söyleyen Kocaman, “2014 yılında Fatih Köşkü’ndeki restorasyon ihtiyacından dolayı depoya B. Biz 6 Eylül 2019 tarihinde Topkapı Sarayı’nın Milli Saraylar İdaresi’ne bağlanmasıyla birlikte ziyaretçilerimizin en fazla sorduğu Topkapı Sarayı Hançeri ile Kaşıkçı Elması’ydı. Bu ihtiyaca cevap vermek amacıyla hazine bölümü açılıncaya kadar silahların arasında sergilemeyi planladık. Burada sergileniyor” diye konuştu.

“Sahtecilik asla söz konusu değildir”

Kocaman, “Müzeciliğin gerektirdiği her türlü güvenlik tedbirleri altında muhafaza ediyoruz. Bu konu daha önce de speküle edilmişti. Daha önceki yönetimler de bu konudaki araştırmalarını tamamlamışlar. Raporlarını ilgili birimlere sunmuşlar. Kamuoyu İle paylaşılmıştır. Sahtecilik asla söz konusu değildir. 32 aydır bu salonda sergileniyor” dedi.

İHA

SHA Editör
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