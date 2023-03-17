'Kayı Obası Sokağı' deprem bölgesine kuruldu

Bilecik Valiliği öncülüğünde Kahramanmaraş’a gönderilen konteynırlar ile ‘Kayı Obası Sokağı’ kuruldu.

Kahramanmaraş merkezli büyük deprem felaketinin ardından yaraların sarılması adına Bilecik bölgeye yardımlarını devam ettiriyor. Bilecik Valiliği öncülüğünde Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesine gönderilen konteynırlarla ‘Kayı Obası Sokağı’ kuruldu.

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya depremzede vatandaşların tüm ihtiyaçları karşılanana kadar çalışmaların devam edeceğini belirterek, ”Kahramanmaraş Türkoğlu ilçesinde, ilimizden gönderilen konteynır evlerle oluşturulan ‘Boyu Obası Sokağı’ depremzede vatandaşlarımız için yerleşime hazır. Biz dün olduğu gibi bu gün de birlikte güçlüyüz” ifadelerini kullandı.