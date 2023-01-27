'Kaz Bayramı'nda 200 yıllık gelenek yaşatıldı

Kocaeli’nin İzmit ilçesine bağlı Eseler köyünde geçmişi 200 yıl öncesine dayanan "Kaz Bayramı" etkinliği düzenlendi. Köy meydanında coşku içinde yapılan etkinlik, renkli anlara sahne oldu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Kent Konseyi ve Eseler köyü sakinleri iş birliğinde düzenlenen ve geçmişi 200 yıl öncesine dayanan geleneksel Kaz Bayramı etkinliği yoğun katılımla gerçekleştirildi. Yöresel ve kültürel değerlerin tanıtılması, gastronomi değerlerinin gün yüzüne çıkarılması ve gelecek nesillere aktarılması hedefiyle Eseler köy meydanında düzenlen etkinlikte vatandaşlara kaz eti, hoşaf, pilav ve üzümlü börek ikram edildi. Programda "mani" ve "asker payı ayırma" gelenekleri de uygulamalı olarak yapıldı.

Her yıl ocak ayında kutlanan Kaz Bayramı’ndan 2 gün önce toplu halde kesilen kazların tüyleri ve içi temizleniyor, bir gece dinlenmeye bırakılan etlerin donan yağı alınıyor. Bir gün süreyle suya yatırılan etler, bayram sabahı sudan çıkarılarak şişlere diziliyor, tavalarının içerisine bir miktar su konularak fırına sürülüyor. Savaş yıllarında dahi geleneği yaşatmaya özen gösteren vatandaşlar sayesinde 200 yıl boyunca bu geleneğin günümüze ulaşması sağlandı.

"Milletlerin örfü, adeti, geleneği onların parmak izleri gibidir"

Geleneğin önemine dikkat çeken Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Uzun lafa gerek yok. Gelenekler, örf, adet ve kültür bütün bunlar milletimizin parmak izi gibidir. Parmak izlerimizde her birimiz ayrı ayrıyız. Milletlerin örfü, adeti, geleneği onların parmak izleri gibidir. Bunları kaybetmemek gerekir. Eğer milletiniz ilelebet ayakta kalsın, devletiniz daim olsun istiyorsanız, parmak izlerinizi kaybetmeyeceksiniz. Nesilden nesile devam ettireceksiniz. Bence burada gerçekleştirilen faaliyetin en önemli örneği de bu" dedi.

"Bu gelenek kültür değerimizdir"

Etkinlikte birlik ve beraberliğin vurgulandığına dikkat çeken Kocaeli Kent Konseyi Başkanı Ali Korkmaz ise "Bugün burada birlik var, bugün burada imece var, yardımlaşama var. Kısacası bugün burada Kocaeli’nin güzelliği var, Kocaeli var. Bayramlar bizim kardeşlik ruhumuzun birlik ve beraberliğimizin pekiştiği en güzel günlerdir. Yüzyıllardır kutlanan bu gelenek, bizim milli ve dini bayramlarımızdan sonra en yoğun şekilde kutlanan bir kültür değerimizdir. Kent Konseyi olarak değerlerimizi kültürümüzü, şehrin hafızasının güçlendirmeye çalışıyoruz. Kent Konseyi olarak STK’larımızla kültürümüzü yaşatmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Katılımcılar

Programa, Kocaeli Büyükşehir Belediye Tahir Büyükaın, İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen, Kocaeli Kent Konseyi Başkanı Ali Korkmaz, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, CHP Kocaeli eski Milletvekili Hikmet Erenkaya, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.