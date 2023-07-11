'Kazandık, kazandırdık' reklamlarına dev bütçe ayıran İBB'ye ait Büyük İstanbul Otogarı'nın görüntüsü korkutuyor

İstanbul’un tüm kavşak ve üst geçitlerini reklamlarla donatan ve buna dev bütçe ayıran İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait Büyük İstanbul Otogarı’nın son hali görenleri tedirgin etti. Yılda milyonlarca kişiyi ağırlayan otogarın beton kolonlarında oluşan çatlaklar ve kırıklar esnafı da endişelendiriyor.

Yılda milyonlarca kişiyi ağırlayan Büyük İstanbul Otogarı’nın son hali paniğe neden oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin "yeniledik" dediği otogarda çürüyen kolonlar, dökülen sıvalar ve çevredeki çöpler kameralara yansıdı. Her gün yüzlerce kişinin uğradığı otogarda vatandaşlar ve otobüs şoförleri gördükleri karşısında isyan etti. Deprem riskine rağmen otogarın bu halde olması vatandaşları ve otogar esnafını endişelendiriyor.

“Hafif bir sallantı olsa hepsi gider”

Otogar esnaflarından Necdet Gül, “Otogarda pislikten geçilmiyor bu bir gerçek. Her şey göz önünde. Otogar yeniden yapılacaktı ne oldu? İlk zamanlar daha kötüydü. Şimdi daha kötü oldu. Gereği neyse onun yapılması gerekiyor. Allah muhafaza yarın bir gün deprem olduğunda burada binlerce araç mahvolur. Hafif bir sallantı olsa hepsi gider. Demirler bile görünüyor. Burası daha girişleri” ifadelerini kullandı.