'Kazanım Değerlendirme' sınavında il birincisi Gönen'den
Balıkesir'in Gönen ilçesinde Balıkesir ilinde uygulanan BİGEP (Başarıyı İzleme ve Geliştirme) projesi dahilinde Kazanım Değerlendirme sınavı sonuçlarına göre il birincisi Gönen'den çıktı.
Balıkesir’in Gönen ilçesinde Balıkesir ilinde uygulanan BİGEP (Başarıyı İzleme ve Geliştirme) projesi dahilinde "Kazanım Değerlendirme" sınavı sonuçlarına göre il birincisi Gönen’den çıktı.
BİGEP projesi dahilinde Balıkesir il genelinde tüm Resmi/Özel Ortaokul (249 Ortaokul) 7. Sınıf ve il geneli 10 bin 422 öğrencinin katılımına yönelik 9 Mayıs 2023 tarihinde yapılan liselere giriş sınavına hazırlık "Kazanım Değerlendirme" sınavı sonuçlarına göre il birincisi Gönen Öğretmen Işıl İpek Ortaokulu 7/D sınıfı öğrencisi İbrahim Bahadır Kılıç il birincisi oldu. Gönen Öğretmen Işıl İpek Ortaokulu Müdürü Mesut Uça tarafından öğrenciye ödül verildi.