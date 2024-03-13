Yeniden Refah Partisi’nin Ankara Keçiören ilk sıra meclis üyesi adayı Adem Şimşek “Keçiören’e milli görüş belediyeciliği getireceğiz” dedi.

Yeniden Refah Partisi’nin Ankara Keçiören ilk sıra meclis üyesi adayı Adem Şimşek, “Bölgede yaptığımız anketler neticesinde kazanacağımıza olan inancımız tam. Anketler sonucu elde ettiğimiz yüzdesel farkı sandıklarda da göreceğiz” dedi.

Adem Şimşek, “Halkının gönlünde taht kurmuş, liderimiz merhum Necmettin Erbakan’ın mirasını oğlu Fatih Erbakan önderliğinde omuzlarında taşıyan bir kadro olarak, Keçiören’e efsanevi belediyecilik hizmetlerini yeniden kazandırmak için adım atıyoruz” diye konuştu.

Belediyenin bütçesini vatandaşlara en iyi hizmeti sunmak için kullanacaklarını belirten Adem Şimşek, “Keçiören’i daha yaşanabilir, daha güvenli ve daha refah bir yer haline getirmek için çalışacağız. Her kararımızı, ilçe sakinlerimizin refahını ve mutluluğunu göz önünde bulundurarak alacağız” dedi.

“Milli Görüş belediyeciliği için hazırız”

“Diğer partilere oy veren tüm vatandaşlarımız bizim kardeşlerimizdir. Ancak biz, Milli Görüş Belediyeciliğinin ışığında, ahlaklı ve şeffaf bir yönetim anlayışıyla Keçiören’e hizmet etmeye adanmışız” diyen Şimşek, parti ayrımı yapmadan, tüm ilçe sakinlerinin hak ve taleplerini ön planda tutarak, birlikte hareket edeceklerini vurguladı.