'Kent Tarihi Söyleşileri'nin son konuğu Ayşe Özkan Emanet oldu

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından kültürel mirası kayıt altına alma çalışmaları kapsamında başlatılan ‘Bursa Bellek-Kent Tarihi Söyleşileri’nin son konuğu, yazar Ayşe Özkan Emanet oldu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesi Başkanlığına bağlı Kent Tarihi Araştırmaları ve Arşiv Şube Müdürlüğü tarafından başlatılan ‘Bursa Bellek-Kent Tarihi Söyleşileri’ ile Bursa’da doğmuş, büyümüş veya hayatının bir kısmını Bursa’da geçirmiş sanatçıların kent hatıraları kayıt altına alınıyor. Her ay farklı bir sanatçının konuk edildiği söyleşinin son konuğu, Osmanlı Sarayına Kar ve Buz Temini isimli kitabın yazarı Ayşe Özkan Emanet oldu.

Söyleşide, yazar Ayşe Özkan Emanet, ‘Osmanlı Sarayı’nın Buz Hazinesi: Uludağ’ başlıklı bir sunum gerçekleştirdi. Konuşmada, Uludağ’ın tarih boyunca Osmanlı arşiv belgelerinde geçen isimleri, kar ve buzun temin edildiği bölgeler, kar ve buzun muhafaza edilme yöntemleri, nakil öncesi ve sonrasında yürütülen hazırlık süreçleri ile Mudanya İskelesi üzerinden saraya ulaştırılmasına kadar pek çok konu ele alındı. Ayrıca Evliya Çelebi ve bazı yabancı seyyahların Uludağ’dan kar ve buz teminine dair gözlemleri de paylaşıldı. Bunun yanı sıra, Topkapı Sarayı’ndaki Hassa Buzcular Ocağı’nın teşkilatlanması, saraylara yapılan dağıtım süreci ile kar ve buzun yalnızca saray mutfaklarında değil, halkın gündelik yaşamında da nasıl kullanıldığına dair dikkat çekici ayrıntılar dinleyicilere aktarıldı.

Programın sonunda Bursa Büyükşehir Belediyesi Müzeler Şube Müdürü Dilek Yıldız Karakaş tarafından yazar Ayşe Özkan Emanet’e günün anısına el yapımı çini tabak hediye edildi.