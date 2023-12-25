’Yarısı Bizden’ kampanyasına ilişkin açıklamalarda bulunan Emlak Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı “Program çerçevesinde kentsel dönüşüme giren her bir konut için 1,5 milyon TL destek verilecek. Destek miktarı bağımsız bölümlerin maliyetine göre değişmeyecek. Bunun 700 bin TL’si hibe, 100 bin TL’si tahliye desteği, 700 bin TL’si de kredi desteği olarak verilecek. Verilen kredi ilk yıl faizsiz, 10 yıl vadeli olacak” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ‘Yüzyılın Dönüşümü İstanbul’ programında İstanbul’un kentsel dönüşümdeki yol haritasını açıkladı. İstanbul’un dönüşümünde "Yarısı Bizden" kampanyası ile kentsel dönüşüme giren her bir konut için 1,5 milyon TL destek verilecek. Kampanyaya ilişkin açıklamalarda bulunan Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı “Program çerçevesinde kentsel dönüşüme giren her bir konut için 1,5 milyon TL destek verilecek. Destek miktarı bağımsız bölümlerin maliyetine göre değişmeyecek. Bunun 700 bin TL’si hibe, 100 bin TL’si tahliye desteği, 700 bin TL’si de kredi desteği olarak verilecek. Verilen kredi ilk yıl faizsiz, 10 yıl vadeli olacak. Kredilerin ödemesine evler tamamlandıktan sonra başlanacak, ilk yılı faizsiz tahsil edilecek. Kalan yıllarda kredi maliyet oranı TÜFE’nin yarısı kadar olacak. Vatandaş ruhsatı aldıktan sonra anlaştığı müteahhidi bildirecek, ödemeler inşaat seviyesine göre aşamalı olarak yapılacak” dedi.

"Öncelik oy birliği olan yapılarda"

Bakanlık verilerine göre “Yarısı Bizden” kampanyasına İstanbul’da toplam 1 milyon 233 bin bağımsız bölüm için müracaat yapıldığını da hatırlatan Özelmacıklı “Dönüşümün öncelikli olarak yüzde yüz anlaşma sağlanan binalardan başlayacağını değerlendiriyoruz. Yüzde yüz uzlaşma sağlanan bina sayısı 14 bin olarak açıklandı. Bu da yaklaşık 72 bin bağımsız bölüme denk geliyor. Şimdiye kadar 800 bine yakın bağımsız bölümün dönüşüme girdiği İstanbul’da, 170 bin 941 bağımsız bölümün dönüşüm süreci devam ediyor” dedi.

"İstatistikler ile İstanbul"

Mekânsal Adres Kayıt Sistemi’nin 2021 yılı verileri üzerinden de İstanbul’un yapı stoğu hakkında bilgiler veren Özelmacıklı, “İstanbul’da yaklaşık 1 milyon 448 bin 341 adet yapı birimi bulunuyor. Bu yapılar içinde 6 milyon 384 bin 524 adet bağımsız birim konut işlevi ve 1 milyon 176 bin 474 adet bağımsız birim ise işyeri işlevi görüyor. İstanbul içindeki yapılar yapım yılı ve ilçe dağılımına göre hesaplandığında, 246 bin 47 yapı 1980 öncesi 538 bini ise 1980-2000 yılları arası inşa edilmiş. Bu konutların ise önemli bir kısmı mühendislik hizmeti almamış durumda. Bu durum özellikle İstanbul için önemli bir deprem riski oluşturuyor. Ayrıca İstanbul halkının yaklaşık yüzde 30’u kiralık konutlarda, yüzde 62,4’ü ise mülkiyetine sahip olduğu konutlarda yaşıyor” dedi.

"Kentsel dönüşümde emlak işletmeleri rol almalı"

Ülke genelinde yetki belgesi almış olan 56 bine yakın emlak işletmesi sahibi ve 130 binin üzerinde emlak danışmanı olduğunu ifade eden Özelmacıklı, “Emlak danışmanları ve işletmeleri kendi uzmanlık bölgelerindeki ana yapıların mevcut durumunu en iyi bilen kişilerdir. Mevcut deneyim ve tecrübeleri ile “Yarısı Bizden” kampanyasına destek olabilir, kat malikleri ile iletişim kurarak müteahhitler ile tarafları bir araya getirebilirler. Bakanlık ve belediyeler bu networke sahip olan emlak işletmeleri ile ortak projeler yürütmelidir. Dönüşüm sürecine emlak işletmeleri de dahil edilmelidir” dedi.