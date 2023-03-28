'Kimlik bilgilerin terör örgütlerinin eline geçti' diyerek dolandırdı

Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde kendisini polis olarak tanıtan şahıs, bir vatandaşı, “Kimlik bilgilerinin terör örgütlerinin eline geçti” diyerek dolandırdı. Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dolandırıcıyı Yalova’da yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, İ.K. isimli şahıs, bir vatandaşı kimlik bilgilerinin terör örgütlerinin eline geçtiğini söyleyerek dolandırdı. Dolandırıldığını anlayan vatandaş durumu polise ihbar etti. Konuya ilişkin inceleme başlatan polis ekipleri İ.K. isimli şahsı Yalova’da yakaladı. Gözaltına alınan İ.K., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. İ.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.