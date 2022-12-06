'Kira artış oranı esnafı zorluyor'

Emlak Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, "Özellikle işyeri kiralarında yaşanan yüksek artışlar, gerek esnaf gerekse de tacir işletmeler için son dönemde işletmelerin sürdürülebilirliklerini oldukça zorlamaya başladı" dedi.

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Kasım 2022 verileri açıklandı. Buna göre işyeri kiralarındaki artış oranı üst sınırı olarak kabul edilen, on iki aylık ortalama TÜFE yüzde 70,36 olarak gerçekleşti. Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan İTO Meclis üyesi ve Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı, “Özellikle işyeri kiralarında yaşanan yüksek artışlar, gerek esnaf gerekse de tacir işletmeler için son dönemde işletmelerin sürdürülebilirliklerini oldukça zorlamaya başladı. İlk defa artış oranı yüzde 70 seviyesini aştı. Konutlarda ise 11 Haziran 2022 ile 1 Temmuz 2023 akşamına kadar yenilenen kira sözleşmelerinde yüzde 25 artış oranı ise sabit uygulanıyor. İşyeri için de sabit bir oran belirlenmeli” dedi.

"Kira artışları maliyetleri etkiliyor"

Özelmacıklı, “2022 Yılı Ocak - Ekim döneminde TOBB gerçek kişi kapanan ticari işyeri istatistiklerine baktığımızda bina inşaatı, mağaza ve internet üzerinden perakende ticareti, lokantalar, kara ve yolcu taşımacılığı gibi faaliyet konuları ön plana çıkıyor. Kapanan limited şirket istatistiklerinde de benzer şekilde bina inşaatı, lokantalar, toptan ve perakende faaliyet konuları öne çıkıyor” diye konuştu.

"Home ofislerde kullanım türü önemli"

Home ofis olarak sektörde tanımlanan kavramın hem ev hem işyeri olarak kullanılan gayrimenkuller olduğunu ifade eden Özelmacıklı, “Bu tür taşınmazlar eğer konut olarak kullanılıyor ise konut artışı uygulanıyor. Eğer işyeri olarak kullanılıyor ise artış işyeri olarak uygulanıyor. Arsa ve arazilerde ise kontrattaki artış oranı geçerli” dedi.