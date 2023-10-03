'Kirvem AK Parti' Şenliği'nde Tuzla'da 150 çocuğa sünnet töreni düzenlendi

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı Sosyal Politikalar Birimi tarafından başlatılan ‘Kirvem AK Parti’ projesi çerçevesinde Tuzla’da 150 çocuk sünnet oldu.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı Sosyal Politikalar birimi tarafından Tuzla Belediyesi ev sahipliğinde Şelale Eğitim Parkında "Kirvem AK Parti" ismiyle Sünnet şenliği düzenlendi. Çocukların aileleriyle birlikte katıldığı programa, AK Parti Tuzla İlçe Başkanı Av. Talha Tayfur, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Sünnet şöleninde çocuklara özel çeşitli oyunlar ve etkinlikler düzenlendi. Maskotların da yer aldığı programda çocuklar doyasıya eğlenirken, günün anlam ve önemine binaen çocuklara sünnet kıyafetleri ve oyuncaklar hediye edildi. Çocuklarını sünnet ettirmenin mutluluğunu yaşayan aileler ise etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür etti.